Донте Дивинченцо, скорее всего, откажется от опции продления контракта с «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» (26 лет, 193 см), скорее всего, откажется от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов, сообщает HoopsHype.

Если Дивинченцо станет свободным агентом, у «Уорриорз» будет возможность заключить с ним новое соглашение на четыре года и 23,2 млн долларов со стартовой зарплатой в 5,4 млн, но другая команда лиги может перебить их цену.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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