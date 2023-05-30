Боб Майерс ушел с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт»
Боб Майерс объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
48-летний функционер провел девять сезонов во главе фронт-офиса «Уорриорз». Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА и привел команду к четырем титулам чемпиона.
«Просто пришло время», – сказал Майерс.
Майерс, чей контракт истекает в конце июня, отклонил предложения о новой сделке, благодаря которой он стал бы одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
они уже из клипперс человека взяли
так что в клипперс может пойти
Интересно будет, правда ли он ушёл отдыхать или всё-таки в Вашингтоне всплывёт.
Но менять никого не будут.
У ГСВ только один путь. Доигрывать пару сезонов и потом уже принимать решения. Один логичный путь.
Есть, конечно безумный, но вряд ли его примут. Хоть с Майерсом, хоть без него.