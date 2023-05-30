Боб Майерс ушел с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Баскетбол

Боб Майерс объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

48-летний функционер провел девять сезонов во главе фронт-офиса «Уорриорз». Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА и привел команду к четырем титулам чемпиона.

«Просто пришло время», – сказал Майерс.

Майерс, чей контракт истекает в конце июня, отклонил предложения о новой сделке, благодаря которой он стал бы одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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20 комментариев

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fhneh
Эпоха уходит. Наверное разногласия с руководством по продлению Грина и Томпсона, и не хочет в этом участвовать
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9-20-34-5-43
Наверное, ушел, потому что пришло время менять кого-то из основы воинов, а он не может. Столько ведь прошли вместе
+11
-1
+10
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Константин Ловков
Интересно 2 вещи – чем он займется дальше и какая цепочка перестановок в лиге за этим последует
+9
-1
+8
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ruprekht
Это кстати затронет не только ГСВ. начнутся движения в нескольких командах
+5
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KappaPride
Самый главный игрок династии Уорриорз
+5
-1
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boller_73
Его с руками оторвут. Таких управленцев единицы в принципе.
+3
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Sergio19882007
Походу Грин на выход)
+2
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+2
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Максим Макеев
Ответ noke
Учитывая новые правила потолка и платёжку ГСВ - я так полагаю там такой объём проблем нарисовался, что у Майерса просто волосы дыбом встали и он сбежал. Интересно будет, правда ли он ушёл отдыхать или всё-таки в Вашингтоне всплывёт.
точно не в вашингтоне
они уже из клипперс человека взяли
так что в клипперс может пойти
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Максим Макеев
щас полетят головы других ген манагеров
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jqzn88xn6n
Так продолжаться больше не может
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Амбидекстер Сцевола
Шикарная карьера! Начал в 39 (самый знаковый этап), добился всего, о чём можно было мечтать и ещё сравнительно нестарым ушёл наслаждаться жизнью.
+1
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noke
Учитывая новые правила потолка и платёжку ГСВ - я так полагаю там такой объём проблем нарисовался, что у Майерса просто волосы дыбом встали и он сбежал.
Интересно будет, правда ли он ушёл отдыхать или всё-таки в Вашингтоне всплывёт.
+1
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Ольга Иванова
Ответ Sergio19882007
Походу Грин на выход)
Не факт!
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Петр Николаев
вот это поворот
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Дядя Санжар
Грин ушел бы молча, никто бы не пострадал..
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Andraey
Ожидаемо. Скорее всего возьмёт годик отдохнуть.
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Cubs-V
Ответ 9-20-34-5-43
Наверное, ушел, потому что пришло время менять кого-то из основы воинов, а он не может. Столько ведь прошли вместе
Хорошая версия.
Но менять никого не будут.
У ГСВ только один путь. Доигрывать пару сезонов и потом уже принимать решения. Один логичный путь.
Есть, конечно безумный, но вряд ли его примут. Хоть с Майерсом, хоть без него.
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ Дядя Санжар
Грин ушел бы молча, никто бы не пострадал..
Клей пусть валит , Грин как игрок намного полезнее
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