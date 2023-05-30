Боб Майерс ушел с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт»

объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

48-летний функционер провел девять сезонов во главе фронт-офиса «Уорриорз». Он дважды был признан лучшим руководителем года в и привел команду к четырем титулам чемпиона.

«Просто пришло время», – сказал Майерс.

Майерс, чей контракт истекает в конце июня, отклонил предложения о новой сделке, благодаря которой он стал бы одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться