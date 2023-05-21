«Уорриорз» рассчитывают, что если Боб Майерс покинет пост генменеджера, он не станет переходить в другую организацию этим летом

Генеральный менеджер « » Боб Майерс, скорее всего, не станет переходить в другую организацию в случае отказа от продления соглашения с командой из Сан-Франциско.

« получит новый выгодный контракт от «Уорриорз», если решит остаться в команде, в которой работал с тех пор, как перестал быть агентом в апреле 2011 года.

Майерс может уйти в любом случае, но, судя по всему, дело будет не в деньгах. В «Голден Стэйт» очень рассчитывают, что Майерс, если он решит покинуть пост генменеджера, не будет работать в лиге в следующем сезоне. Он слишком близок ко всем лидерам «Уорриорз» – , Клэю Томпсону, и – чтобы просто взяться за другую работу. Тем более, когда все четверо дали понять, что хотят, чтобы он остался.

Все признаки указывают на то, что если Майерс и решит уйти, то только потому, что ему нужен перерыв и он хочет провести больше времени со своей семьей, прежде чем приступить к следующему вызову», – пишет инсайдер Марк Стейн.

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