«Уорриорз» рассчитывают, что если Боб Майерс покинет пост генменеджера, он не станет переходить в другую организацию этим летом
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс, скорее всего, не станет переходить в другую организацию в случае отказа от продления соглашения с командой из Сан-Франциско.
«Боб Майерс получит новый выгодный контракт от «Уорриорз», если решит остаться в команде, в которой работал с тех пор, как перестал быть агентом в апреле 2011 года.
Майерс может уйти в любом случае, но, судя по всему, дело будет не в деньгах. В «Голден Стэйт» очень рассчитывают, что Майерс, если он решит покинуть пост генменеджера, не будет работать в лиге в следующем сезоне. Он слишком близок ко всем лидерам «Уорриорз» – Стефу Карри, Клэю Томпсону, Дрэймонду Грину и Стиву Керру – чтобы просто взяться за другую работу. Тем более, когда все четверо дали понять, что хотят, чтобы он остался.
Все признаки указывают на то, что если Майерс и решит уйти, то только потому, что ему нужен перерыв и он хочет провести больше времени со своей семьей, прежде чем приступить к следующему вызову», – пишет инсайдер Марк Стейн.
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Отсутствие дополнительного рим протектора в этом году, да и в целом, несбалансированная скамейка этого года, это, по большей части, проблема раздутой платёжки, закономерный результат долгих золотых лет, и присутствия Уайзмена. При всем при этом, в прошлом году, Майерс круто сработал с Пэйтоном, Портером, Бьелицой, в этом году - с Донте...
20 и 21 годы драфта - слабые годы. Кого можно было взять в 20-м? Эдвардс - железный первый пик, а дальше Ламело, Оконгву, Пати Уильямс, Окоро, Оби Топпин, прости Господи... К тому же, команде нужен был большой, рискнули. Не получилось, не фартануло...🤷
В 21-м, вариант с Кумингой и Муди также напрашивался. Был интересный вариант с Францем Вагнером, конечно, но потенциал Куминги выглядел покруче.
В 16-м году, у ГСВ была лучшая скамейка в лиге, не в последнюю очередь, благодаря Майерсу. Все вопросы по поражению - к тренерскому штабу, в первую очередь, не к менеджменту.
Мне тоже несколько обидно за талант Стефа. В 16-м и 19-м, нужно было забирать титулы, да и в этом году, все могло закончиться куда успешнее...
По Майерсу, он доказал, что является одним из лучших гмов лиги, если не лучшим, заслужил кредит доверия и уважение, и среди игроков, и среди болельщиков. Он - неотъемлемая часть династии, и понятно, почему все вцепились в него, и многие ждут, чем все закончится. Я не игрок ГСВ, и не знаю истинной ценности Боба, но судя по тому как все в организации хотят его удержать, даже после скомканого сезона, значит, он действительно важен для них.
Портер и Пэйтон пришли в благоприятный период для ролевиков, надо было только не ссать и не тупить. Приди тот же Портер в этом сезоне - сидел бы, как Джамайкл. К слову, в Торонто ничего и не показал, кроме того, что привычно сломался на сезон. Подписать травматика на 2 миллиона после 28 - это лотерея, в которой ГСВ повезло, и только.
К Уиггинсу отношение неоднозначное. Хорошо попадает, хорошо защищается, но из-за него Стеф и Клэй, а также все остальные, получают меньше открытых бросков. Сейчас, после большой скидки, обменивать его как-то некрасиво, но надо бы жёстче с него спрашивать, что ли.