«Уорриорз» рассчитывают, что если Боб Майерс покинет пост генменеджера, он не станет переходить в другую организацию этим летом

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Клэй Томпсон Боб Майерс Дрэймонд Грин Марк Стейн Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс, скорее всего, не станет переходить в другую организацию в случае отказа от продления соглашения с командой из Сан-Франциско.

«Боб Майерс получит новый выгодный контракт от «Уорриорз», если решит остаться в команде, в которой работал с тех пор, как перестал быть агентом в апреле 2011 года.

Майерс может уйти в любом случае, но, судя по всему, дело будет не в деньгах. В «Голден Стэйт» очень рассчитывают, что Майерс, если он решит покинуть пост генменеджера, не будет работать в лиге в следующем сезоне. Он слишком близок ко всем лидерам «Уорриорз» – Стефу Карри, Клэю Томпсону, Дрэймонду Грину и Стиву Керру – чтобы просто взяться за другую работу. Тем более, когда все четверо дали понять, что хотят, чтобы он остался.

Все признаки указывают на то, что если Майерс и решит уйти, то только потому, что ему нужен перерыв и он хочет провести больше времени со своей семьей, прежде чем приступить к следующему вызову», – пишет инсайдер Марк Стейн.

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13 комментариев

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Дориан Грей_333
Ответ Gauche
В последние пять лет какие-нибудь удачные решения были? Много ли ума надо, чтобы набить ростер дорогостоящими игроками и при этом умудриться оставить в нем кучу уязвимостей? В 19-м году вдруг выяснилось, что рояль таскать некому, ролевики в плей-офф с трёшки имеют по 30 процентов и в защите нули - их же и не планировали заигрывать, звезды должны были зарешать сами. В 23-м вдруг выяснилось, что в самом дорогом ростере всех времен и народов отсутствуют дополнительный рим-протектор и дополнительный плеймейкер, отчего команду давили и массой, и темпом. Со вторым и седьмым номерами драфта сели в лужу, на следующий сезон контрактов выписан уже на 210 миллионов, 80 из которых уже можно назвать плохими - если подумать, то и в 16-м проиграли из-за грубых ошибок менеджмента. Стефен Карри минимум три титула недополучил из-за косяков тренера и генменеджера.
Это ведь не симулятор. Да, есть пара знатных косяков, главный из которых - поспешный контрактище Пулу, но с остальным - можно и поспорить.
Отсутствие дополнительного рим протектора в этом году, да и в целом, несбалансированная скамейка этого года, это, по большей части, проблема раздутой платёжки, закономерный результат долгих золотых лет, и присутствия Уайзмена. При всем при этом, в прошлом году, Майерс круто сработал с Пэйтоном, Портером, Бьелицой, в этом году - с Донте...
20 и 21 годы драфта - слабые годы. Кого можно было взять в 20-м? Эдвардс - железный первый пик, а дальше Ламело, Оконгву, Пати Уильямс, Окоро, Оби Топпин, прости Господи... К тому же, команде нужен был большой, рискнули. Не получилось, не фартануло...🤷
В 21-м, вариант с Кумингой и Муди также напрашивался. Был интересный вариант с Францем Вагнером, конечно, но потенциал Куминги выглядел покруче.
В 16-м году, у ГСВ была лучшая скамейка в лиге, не в последнюю очередь, благодаря Майерсу. Все вопросы по поражению - к тренерскому штабу, в первую очередь, не к менеджменту.
Мне тоже несколько обидно за талант Стефа. В 16-м и 19-м, нужно было забирать титулы, да и в этом году, все могло закончиться куда успешнее...
По Майерсу, он доказал, что является одним из лучших гмов лиги, если не лучшим, заслужил кредит доверия и уважение, и среди игроков, и среди болельщиков. Он - неотъемлемая часть династии, и понятно, почему все вцепились в него, и многие ждут, чем все закончится. Я не игрок ГСВ, и не знаю истинной ценности Боба, но судя по тому как все в организации хотят его удержать, даже после скомканого сезона, значит, он действительно важен для них.
+6
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+6
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udod
вот именно, Майерс "слишком близок ко всем лидерам" что бы вести жёсткие переговоры с Грином и Томпсоном по новым контрактам, да и менять своего подписанта Пула, наверное, тоже неловко
+1
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Evgeniy 72
Ответ Ann Tretiakova
Да ) много удачных решений было ! тот же ГП2 и Отто Портре в прошлом сезоне ! Обмен Уиггинса , очень удачное продление контракта с ним ...Это по-твоему как получилось ? само собой ? не согласен с тем что ГСВ сели в лужу со своими пиками ! Ты должен понимать что ГСВ борется за высокие места ! У них нет время давать шансы молодым игрокам ..Результат нужен сейчас! как много случаев в истории НБА ,когда центровой после драфта сразу начинал играть на высоком уровне !? кроме Шака ,есть еще примеры ?)) нужно было время для Уйзмана, пару лет ждать ... уверен в Детройте он будет играть стабильно и через 2 сезона будет уже показывать что он нормальный центр ))
Почему ты женщиной подписываешься, но пишешь от мужского рода?
+1
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depressive_monk
Ответ Дориан Грей_333
Это ведь не симулятор. Да, есть пара знатных косяков, главный из которых - поспешный контрактище Пулу, но с остальным - можно и поспорить. Отсутствие дополнительного рим протектора в этом году, да и в целом, несбалансированная скамейка этого года, это, по большей части, проблема раздутой платёжки, закономерный результат долгих золотых лет, и присутствия Уайзмена. При всем при этом, в прошлом году, Майерс круто сработал с Пэйтоном, Портером, Бьелицой, в этом году - с Донте... 20 и 21 годы драфта - слабые годы. Кого можно было взять в 20-м? Эдвардс - железный первый пик, а дальше Ламело, Оконгву, Пати Уильямс, Окоро, Оби Топпин, прости Господи... К тому же, команде нужен был большой, рискнули. Не получилось, не фартануло...🤷 В 21-м, вариант с Кумингой и Муди также напрашивался. Был интересный вариант с Францем Вагнером, конечно, но потенциал Куминги выглядел покруче. В 16-м году, у ГСВ была лучшая скамейка в лиге, не в последнюю очередь, благодаря Майерсу. Все вопросы по поражению - к тренерскому штабу, в первую очередь, не к менеджменту. Мне тоже несколько обидно за талант Стефа. В 16-м и 19-м, нужно было забирать титулы, да и в этом году, все могло закончиться куда успешнее... По Майерсу, он доказал, что является одним из лучших гмов лиги, если не лучшим, заслужил кредит доверия и уважение, и среди игроков, и среди болельщиков. Он - неотъемлемая часть династии, и понятно, почему все вцепились в него, и многие ждут, чем все закончится. Я не игрок ГСВ, и не знаю истинной ценности Боба, но судя по тому как все в организации хотят его удержать, даже после скомканого сезона, значит, он действительно важен для них.
Даже Патрик Уильямс/Оконгву были бы лучше на позицию большого с того драфта, а можно было просто этот пик обменять на условного Тернера, и горя не знать.
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Gauche
Ответ Ann Tretiakova
Да ) много удачных решений было ! тот же ГП2 и Отто Портре в прошлом сезоне ! Обмен Уиггинса , очень удачное продление контракта с ним ...Это по-твоему как получилось ? само собой ? не согласен с тем что ГСВ сели в лужу со своими пиками ! Ты должен понимать что ГСВ борется за высокие места ! У них нет время давать шансы молодым игрокам ..Результат нужен сейчас! как много случаев в истории НБА ,когда центровой после драфта сразу начинал играть на высоком уровне !? кроме Шака ,есть еще примеры ?)) нужно было время для Уйзмана, пару лет ждать ... уверен в Детройте он будет играть стабильно и через 2 сезона будет уже показывать что он нормальный центр ))
Блин ) Ну если нет желания и умения развивать молодых - обменяй пики на более нужные активы. В итоге второй пик превратился в жестко переплаченный контракт Пэйтона (с учётом налога 60-70 миллионов в год). Это не просто провал, это провалище.
Портер и Пэйтон пришли в благоприятный период для ролевиков, надо было только не ссать и не тупить. Приди тот же Портер в этом сезоне - сидел бы, как Джамайкл. К слову, в Торонто ничего и не показал, кроме того, что привычно сломался на сезон. Подписать травматика на 2 миллиона после 28 - это лотерея, в которой ГСВ повезло, и только.
К Уиггинсу отношение неоднозначное. Хорошо попадает, хорошо защищается, но из-за него Стеф и Клэй, а также все остальные, получают меньше открытых бросков. Сейчас, после большой скидки, обменивать его как-то некрасиво, но надо бы жёстче с него спрашивать, что ли.
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Ann Tretiakova
Ответ Evgeniy 72
Почему ты женщиной подписываешься, но пишешь от мужского рода?
потому что ....
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Чубака из половины Шака
Ответ udod
вот именно, Майерс "слишком близок ко всем лидерам" что бы вести жёсткие переговоры с Грином и Томпсоном по новым контрактам, да и менять своего подписанта Пула, наверное, тоже неловко
Согласен. За всеми этими белыми и пушистыми фразами стоят исключительно бизнес интересы и не более того.
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