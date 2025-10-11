Спортивный врач Брайан Саттерер о травме Леброна Джеймса: «Это когда он начал играть в гольф и впервые совершать много вращений позвоночника?»

Брайан Саттерер прокомментировал последние новости о травме Леброна Джеймса.

«Большинство полагает, что его проблемы означают только раздражение седалищного нерва, но в реальности множество случаев вызвано проблемами в нижнем отделе позвоночника, радиокулопатией.

Если проблема только в ягодице, тогда нет четких сроков восстановления, потому что нет никакой настоящей травмы. Равномерное периодическое наблюдение за его состоянием говорит о какой-то процедуре, инъекциях. Но в любом случае есть шанс, что это проблема затянется и будет беспокоить с учетом возраста.

Проблемы начались тогда, когда он начал постоянно играть в гольф? Совпадение не обязательно говорит о взаимосвязи. Но появляются вопросы, когда кто-то травмируется, впервые начиная совершать кучу вращений позвоночника.

Будет иронично, если спорт для наименее атлетичных пожилых людей пустит под откос карьеру самого атлетичного игрока в истории», – порассуждал известный спортивный медик.