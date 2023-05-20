«Вашингтон» готов подписать Боба Майерса, если тот покинет «Голден Стэйт»

« » официально заявил о готовности подписать контракт с , если тот решит покинуть должность генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Майерс ведет переговоры с «Уорриорз» о продлении соглашения. 48-летний специалист провел в руководстве клуба больше 10 лет.

Если Майерс покинет «Уорриорз», ожидается, что в следующем сезоне он не будет работать в лиге.

Кандидатами на должность в «Уизардс» также являются и Майкл Уингер.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться