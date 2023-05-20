«Вашингтон» готов подписать Боба Майерса, если тот покинет «Голден Стэйт»

Теги Траджан Лэнгдон Голден Стэйт НБА Вашингтон Боб Майерс Майкл Уингер Баскетбол

«Вашингтон» официально заявил о готовности подписать контракт с Бобом Майерсом, если тот решит покинуть должность генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Майерс ведет переговоры с «Уорриорз» о продлении соглашения. 48-летний специалист провел в руководстве клуба больше 10 лет.

Если Майерс покинет «Уорриорз», ожидается, что в следующем сезоне он не будет работать в лиге.

Кандидатами на должность в «Уизардс» также являются Траджан Лэнгдон и Майкл Уингер.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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5 комментариев

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Максим Макеев
ну вашингтон конечно «оригинален» в данном желании🙃
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Алексааандр
это им всё равно не поможет
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