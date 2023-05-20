«Вашингтон» готов подписать Боба Майерса, если тот покинет «Голден Стэйт»
«Вашингтон» официально заявил о готовности подписать контракт с Бобом Майерсом, если тот решит покинуть должность генерального менеджера «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Марк Стейн.
Майерс ведет переговоры с «Уорриорз» о продлении соглашения. 48-летний специалист провел в руководстве клуба больше 10 лет.
Если Майерс покинет «Уорриорз», ожидается, что в следующем сезоне он не будет работать в лиге.
Кандидатами на должность в «Уизардс» также являются Траджан Лэнгдон и Майкл Уингер.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
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