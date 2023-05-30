Сегодня Боб Майерс проведет пресс-конференцию. Ожидается, что он объявит, останется ли на посту генменеджера «Уорриорз»

Генеральный менеджер « » запланировал пресс-конференцию на сегодня, 13:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по московскому).

Ожидается, что Майерс объявит, останется ли он на своем посту генерального менеджера или покинет организацию после девяти сезонов во главе фронт-офиса «Уорриорз».

Вчера инсайдер Марк Стейн заявил, что, скорее всего, Майерс откажется от продления контракта и уделит время семье.

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