Сегодня Боб Майерс проведет пресс-конференцию. Ожидается, что он объявит, останется ли на посту генменеджера «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Марк Стейн Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс запланировал пресс-конференцию на сегодня, 13:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по московскому).

Ожидается, что Майерс объявит, останется ли он на своем посту генерального менеджера или покинет организацию после девяти сезонов во главе фронт-офиса «Уорриорз».

Вчера инсайдер Марк Стейн заявил, что, скорее всего, Майерс откажется от продления контракта и уделит время семье.

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4 комментария

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Pets live
"Решение 2023"
+6
0
+6
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Перстень Уэстбрука
Ответ Pets live
"Решение 2023"
Перевезет свои таланты поближе к камину)
+3
0
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Magzhan Estigarribia
Может это к лучшему
+1
0
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