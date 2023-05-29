Марк Стейн: «Думаю, что Боб Майерс откажется от предложения «Уорриорз». Ситуация может проясниться уже завтра»

Инсайдер Марк Стейн считает, что генеральный менеджер « » в скором времени объявит о своем уходе из организации.

«Считается, что Майерс не хочет давать интервью до тех пор, пока его решение остаться в «Уорриорз» или уйти со своего поста не будет принято и не будет готово к тому, чтобы стать достоянием общественности.

Ситуация может проясниться уже во вторник или среду, поскольку Майерс, как ожидается, скоро встретится с местными репортерами, которые регулярно освещают деятельность команды.

Мой прогноз: я думаю, что это конец. Чувствую, что Майерс готов отказаться от выгодного предложения, которое владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб положил на стол», – сказал Стейн.

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