Марк Стейн: «Думаю, что Боб Майерс откажется от предложения «Уорриорз». Ситуация может проясниться уже завтра»

Теги Голден Стэйт НБА Джо Лэйкоб Боб Майерс Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн считает, что генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс в скором времени объявит о своем уходе из организации.

«Считается, что Майерс не хочет давать интервью до тех пор, пока его решение остаться в «Уорриорз» или уйти со своего поста не будет принято и не будет готово к тому, чтобы стать достоянием общественности.

Ситуация может проясниться уже во вторник или среду, поскольку Майерс, как ожидается, скоро встретится с местными репортерами, которые регулярно освещают деятельность команды.

Мой прогноз: я думаю, что это конец. Чувствую, что Майерс готов отказаться от выгодного предложения, которое владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб положил на стол», – сказал Стейн.

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3 комментария

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Максим Усков
Куда пойдёт тогда, интересно?
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Dmitriy Yarmolenko
Нужны активные действие со стороны ГМ.
Обновление состава.
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