Никола Йокич: «Думал, что победа в конференции вызовет больше эмоций»

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что довольно спокойно воспринял победу команды в Западной конференции НБА.

Клуб из Колорадо обыграл в решающей серии Запада «Лейкерс» со счетом 4-0.

«Думал, что победа в конференции вызовет больше эмоций. Это было здорово, но через полтора часа мы успокоились, все стало как обычно, все нормализовалось.

Если честно, думал, будет намного больше эмоций», – заявил Йокич.

В финале плей-офф «Наггетс» сойдутся с победителем пары «Бостон» – «Майами» (3-3).

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