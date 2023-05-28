Никола Йокич: «Думал, что победа в конференции вызовет больше эмоций»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что довольно спокойно воспринял победу команды в Западной конференции НБА. 

Клуб из Колорадо обыграл в решающей серии Запада «Лейкерс» со счетом 4-0.

«Думал, что победа в конференции вызовет больше эмоций. Это было здорово, но через полтора часа мы успокоились, все стало как обычно, все нормализовалось.

Если честно, думал, будет намного больше эмоций», – заявил Йокич.

В финале плей-офф «Наггетс» сойдутся с победителем пары «Бостон» – «Майами» (3-3).

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3 комментария

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Амбидекстер Сцевола
"Никола, там Леброн карьеру думает завершать" - "Да ладно, а что случилось-то?"
"Никола, это уже историческое достижение для Наггетс" - "Прикольно, да, точно"
Сдаётся мне, что Йокич не из тех, кому длинная пауза перед финалом повредит. Этот перегорит вряд ли.
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Stephan Carrypenko
Ответ Амбидекстер Сцевола
"Никола, там Леброн карьеру думает завершать" - "Да ладно, а что случилось-то?" "Никола, это уже историческое достижение для Наггетс" - "Прикольно, да, точно" Сдаётся мне, что Йокич не из тех, кому длинная пауза перед финалом повредит. Этот перегорит вряд ли.
Ему пофиг на баскет по сути. Это работа. Возможно отсутсвие страсти и помешает взять титул. Но история будет красивая
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