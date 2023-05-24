Джей Джей Редик: «Как бы мы ни старались сделать из Энтони Дэвиса лидера, он им не является»

Теги Денвер Лейкерс Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик заявил, что центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис – фантастический баскетболист, но не лидер.

«Энтони Дэвис прибавлял с каждой серией. Но дело в том, что он проиграл лучшему игроку в мире. «Лейкерс» проиграли лучшему игроку в мире. «Лейкерс» проиграли лучшему дуэту в мире в лице Джамала Мюррэя и Николы Йокича.

Как бы мы ни старались сделать из Энтони Дэвиса лидера, он им не является. Он фантастический баскетболист, игрок уровня символической сборной лиги, игрок уровня символической сборной по игре в защите, но он не лидер. Как бы мы ни старались это раскрутить», – сказал Редик.

«Денвер» не оставил шансов «Лейкерс»! Йокич – в финале, Леброн – в отпуске (или уже на пенсии?)

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9 комментариев

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ExplodingSun
То, что Дэвис не лидер, стало понятно, когда. Орлеан перешёл Казинс, и Дэвис ушёл на второй план.
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TurboMen
Ага, а Портер, Гордон, КСП так мимо проходили, Денвер же двумя игроками играл. Чтобы у Йокича появилось 15 передач - нужно чтобы партнёры их забивали, вот они и делали это ВСЕ, в том числе и пара запасных.
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Tim Timson
Реддика так никто тренером не возьмёт)
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Бондарюк Алексей
Типа Дэвис недостаточно лидер в команде Леброна? Оригинально.
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nata shima
Главной ошибкой было отдать Карузо, а не лепить лидера из добряка с Нового Орлеана.
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A. V.
Даже на супер звезду не тянет((
А мы так на него рассчитывали
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vlasovsport
О, да! Как ни старался Джей Джей Редик, так лидером и не стал.
Чемпионство Лейкерс в "пузыре" - полностью заслуга Девиса.
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