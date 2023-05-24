Джей Джей Редик: «Как бы мы ни старались сделать из Энтони Дэвиса лидера, он им не является»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик заявил, что центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис – фантастический баскетболист, но не лидер.

« прибавлял с каждой серией. Но дело в том, что он проиграл лучшему игроку в мире. «Лейкерс» проиграли лучшему игроку в мире. «Лейкерс» проиграли лучшему дуэту в мире в лице и .

Как бы мы ни старались сделать из Энтони Дэвиса лидера, он им не является. Он фантастический баскетболист, игрок уровня символической сборной лиги, игрок уровня символической сборной по игре в защите, но он не лидер. Как бы мы ни старались это раскрутить», – сказал Редик.

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