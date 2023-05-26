Ричард Джефферсон: «Никола Йокич устроил один из величайших походов за всю историю плей-офф НБА»

Теги Денвер Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Кливленда», эксперт ESPN Ричард Джефферсон считает, что лидер «Денвера» Никола Йокич демонстрирует в плей-офф-2023 исторический уровень игры.

«Если Йокич все-таки выиграет титул, продолжая выдавать нынешнюю статистику, то это будет первый, второй или третий по величию поход в плей-офф из всех, что мы видели.

Никола набирает на данный момент в среднем трипл-дабл с 30 очками. Он прошел Кевина Дюрэнта, он остановил «Лейкерс». Если Йокич принесет команде первый титул, покажите мне другой такой поход в плей-офф, чтобы было примерно так же с самого старта и до самого конца. Мы видели выдающиеся перфомансы в исполнении Леброна, Кобе, но трипл-дабл с 30 очками? В плей-офф мы такого еще не видели.

Это один из лучших перфомансов всех времен. Не знаю, как ранжировать Йокича сейчас, после двух титулов MVP, но то, что он делает в этом плей-офф, это одна из самых впечатляющих вещей в истории баскетбола», – заявил Джефферсон.

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6 комментариев

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Фёдор Молчанов
Джамал хорошо помогает, да и остальные. И близко нет ощущения тащилова в соляную, как было в прошлые годы.
+5
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Анна Гильди
По сути, Джокер на максимальном пике, но и заслуг команды нельзя умолять.
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ɔculpa
Ответ Анна Гильди
По сути, Джокер на максимальном пике, но и заслуг команды нельзя умолять.
Умалять)
+2
0
+2
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ɔculpa
Ответ Фёдор Молчанов
Джамал хорошо помогает, да и остальные. И близко нет ощущения тащилова в соляную, как было в прошлые годы.
Так Джефферсон про это и не говорит. Но демонстрировать такой уровень на протяжении всего плей-офф даже с хорошей поддержкой со стороны команды – это разве не всё равно выдающаяся хрень? По мне, так всё равно. Хорошие партнёры не могут обесценивать средний трипл в плей-офф, и если это гайка – это реально будет великое выступление, и ничьи заслуги тут не могут быть умалены, ни команды, ни Джамала, ни Мэлоуна, ни Йокича.
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Mr.BadGuy
Ответ Фёдор Молчанов
Джамал хорошо помогает, да и остальные. И близко нет ощущения тащилова в соляную, как было в прошлые годы.
Раньше Мюррей и Портер подломанные были. В этот раз все здоровы как кони. Плюс Гордон, который когда то подавал надежды стать звездой, и суперролевик КСП. У них сейчас старт на уровне ГСВ с Дюрантом. Правда тогда у ГСВ лавка была посильнее намного.
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