Чемпион НБА в составе «Кливленда», эксперт ESPN Ричард Джефферсон считает, что лидер «Денвера» демонстрирует в плей-офф-2023 исторический уровень игры.

«Если Йокич все-таки выиграет титул, продолжая выдавать нынешнюю статистику, то это будет первый, второй или третий по величию поход в плей-офф из всех, что мы видели.

Никола набирает на данный момент в среднем трипл-дабл с 30 очками. Он прошел , он остановил «Лейкерс». Если Йокич принесет команде первый титул, покажите мне другой такой поход в плей-офф, чтобы было примерно так же с самого старта и до самого конца. Мы видели выдающиеся перфомансы в исполнении Леброна, Кобе, но трипл-дабл с 30 очками? В плей-офф мы такого еще не видели.

Это один из лучших перфомансов всех времен. Не знаю, как ранжировать Йокича сейчас, после двух титулов MVP, но то, что он делает в этом плей-офф, это одна из самых впечатляющих вещей в истории баскетбола», – заявил Джефферсон.

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