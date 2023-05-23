Никола Йокич о броске с отклонением через Энтони Дэвиса: «Плевать. Я всю жизнь в неустойчивом положении»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич посмеялся над трехочковым броском с отклонением через Энтони Дэвиса («Лейкерс») в концовке 4-го матча финала Западной конференции (113:111, 4-0).

«Это мой фирменный бросок.

Шучу. Не знаю, в такой ситуации ты просто бросаешь и стараешься попасть. Если честно, думаю, что это легкий бросок, потому что у тебя нет другого выхода, кроме как бросать.

В другом эпизоде я оказался полностью открытым, пошел в проход и получил фол в нападении на Леброне. Легко бросать, когда нужно бросать. Плевать, что бросал из неустойчивого положения. Я всю жизнь в неустойчивом положении», – сказал Йокич.

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17 комментариев

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AminO2
Великий момент. Будет во всех хит-парадах "Лучшие эпизоды НБА за 100 лет" и т.п.
+34
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AminO2
Ответ TurboMen
да он только за эту серию три таких дурачка забил. Не будет же топ за 100 лет из одних бросков Николы :)
В НБА и со своей половины регулярно залетают какие-то, еще гораздо более маловероятные, броски – они не имеют шансов на Зал Славы. Статус в иерархии придает, в первую очередь турнирная значимость, в сочетании со сложностью исполнения. Приурочить невероятный бросок к ключевому моменту чемпионата - вот в чём патент на историческое величие.
+26
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+25
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mr.kras
Запустил дикую катапульту Никола, Девис ну прям очень стараля, но увы и ах
+6
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Yony
Ну Дэвису нечего тут предъявить. Слишком Никола великолепен.
+4
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AminO2
Ответ TurboMen
ну только если в разрезе отправки Леброна на пенсию. Так то были и лучше броски в этой серии у Николы, например тот шальной через Дэвиса под сирену.
Серия очень принципиальная и историческая.
В броске Керра ’6-97 даже вообще не было ничего технически необычного, а это обязательный участник любого подобного дайджеста.
+4
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+4
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Vanila Panda
Ответ TurboMen
да он только за эту серию три таких дурачка забил. Не будет же топ за 100 лет из одних бросков Николы :)
1 раз случайность, 3 раза закономерность
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big ael
Почему не обсуждается пас Леброна в кольцо? Вот уж где дурака закинул
+1
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Mon Tag
Сомбор шаффл
+1
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Дмитрий Белов
тут видно как Бровь подпирает в спину Йокича, когда же его самого так трогают - падает и орёт как резанный, требуя фолов.
+1
-1
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qwertyqwertyqwerty111111
Без шуток можно сказать, что это его фирменный бросок. В начале серии даже такое забил, а сколько до этого было
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Evgeni Nabokov
Потом исправили на 3 очка или оставили 2?
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DeX
Ответ AminO2
Великий момент. Будет во всех хит-парадах "Лучшие эпизоды НБА за 100 лет" и т.п.
если бы это был бросок на победу в матче то да, а так вряд ли
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AminO2
Ответ DeX
если бы это был бросок на победу в матче то да, а так вряд ли
Это, вероятно, был бросок на победу в чемпионате.
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lavandil
Ответ TurboMen
да он только за эту серию три таких дурачка забил. Не будет же топ за 100 лет из одних бросков Николы :)
у него за плей-офф 47% трешек забито, 24/51
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