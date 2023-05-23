Никола Йокич о броске с отклонением через Энтони Дэвиса: «Плевать. Я всю жизнь в неустойчивом положении»

Центровой «Денвера» посмеялся над трехочковым броском с отклонением через («Лейкерс») в концовке 4-го матча финала Западной конференции (113:111, 4-0).

«Это мой фирменный бросок.

Шучу. Не знаю, в такой ситуации ты просто бросаешь и стараешься попасть. Если честно, думаю, что это легкий бросок, потому что у тебя нет другого выхода, кроме как бросать.

В другом эпизоде я оказался полностью открытым, пошел в проход и получил фол в нападении на Леброне. Легко бросать, когда нужно бросать. Плевать, что бросал из неустойчивого положения. Я всю жизнь в неустойчивом положении», – сказал Йокич.

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию