Тимофей Мозгов: «Йокич — мастер спорта международного класса»

Чемпион НБА 2016 года признался, что остался доволен победой «Денвера» над «Лейкерс» в финале Западной конференции (4-0) и назвал сербского центрового «Наггетс» «мастером спорта международного класса».

«Победой доволен! Игра — огонь. Йокич — мастер спорта международного класса», — сказал Мозгов.

Российский центровой выступал за «Денвер» с 2011 по 2014 год, а также провел один сезон за «Лейкерс» (2016/17).

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