Тимофей Мозгов: «Йокич — мастер спорта международного класса»

Теги Денвер Лейкерс НБА Тимофей Мозгов НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов признался, что остался доволен победой «Денвера» над «Лейкерс» в финале Западной конференции (4-0) и назвал сербского центрового «Наггетс» Николу Йокича «мастером спорта международного класса».

«Победой доволен! Игра — огонь. Йокич — мастер спорта международного класса», — сказал Мозгов.

Российский центровой выступал за «Денвер» с 2011 по 2014 год, а также провел один сезон за «Лейкерс» (2016/17).

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3 комментария

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quznez
а скоро и чемпион мира по версии nba.
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moWilliams2
я бы даже сказал - гроссмейстер
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hodor 12
Подари ему свой значок ГТО, Тима...
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