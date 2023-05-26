Джимми Батлер: «В двух последних матчах мы не были собой, но это легко исправить»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер объяснил, на чем зиждется его вера в успешное завершение финальной серии Восточной конференции против «Бостона».

После поражения в пятой встрече со счетом 97:110 (3-2) Батлер пообещал, что общая победа останется за «Хит».

«Все дело в том, что в двух последних матчах мы не были собой. Так уж получилось. Мы перестали до конца отрабатывать в защите, потому что у нас пошли промахи в ситуациях, когда мы хотим попадать. Но это легко исправить. Надо играть с большим старанием с самого спорного мяча. 

Как я всегда говорю, все будут улыбаться, и мы будем максимально последовательными и стабильными, зная, что победим в следующей игре», – сказал Батлер.

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6 комментариев

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Арсен Венгер (копия)
Будет иронично, если именно такой «апасный боец» сольёт первым серии с 0-3
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Бондарюк Алексей
Хит начали лететь с самого начала под 20 очков, переломить игру, поймав больший кураж, чем у Бостона, не вышло. В Майами будет иначе, свои трибуны плюс выученный в Бостоне урок - с настроем проблем быть не должно. Проблемы будут с защитой на периметре, если будут давать столько же свободы Бостону, сколько сегодня. Винсент - аут, очень много будет зависеть от Лаури и Струса, от них потребуется 110% хастла. Смогут - закроют серию.
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ɔculpa
Ответ Арсен Венгер (копия)
Будет иронично, если именно такой «апасный боец» сольёт первым серии с 0-3
Иронично, конечно же, будет, и даже очень, но только с того самого момента, если такой слив случится, опасного бойца и можно будет взять в кавычки.
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Arthur Ugly
Но сегодня утром все улыбаются в штате Массачусетс
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bodros
Ответ noke
Надеюсь, происходящее немного протрезвит адептов "гениальности Споэльстры". Потому что происходящее как бы ясно подсказывает степень влияния разницы в тренерском мастерстве на конкретный результат в конкретных матчах.
Протрезвит? У Хит, из и без того супового набора, ещё один ингредиент вылетел
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