Джимми Батлер: «В двух последних матчах мы не были собой, но это легко исправить»

Лидер « » объяснил, на чем зиждется его вера в успешное завершение финальной серии Восточной конференции против « ».

После поражения в пятой встрече со счетом 97:110 (3-2) Батлер пообещал, что общая победа останется за «Хит».

«Все дело в том, что в двух последних матчах мы не были собой. Так уж получилось. Мы перестали до конца отрабатывать в защите, потому что у нас пошли промахи в ситуациях, когда мы хотим попадать. Но это легко исправить. Надо играть с большим старанием с самого спорного мяча.

Как я всегда говорю, все будут улыбаться, и мы будем максимально последовательными и стабильными, зная, что победим в следующей игре», – сказал Батлер.

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