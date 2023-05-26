Болельщик «Селтикс» подколол Джимми Батлера, показав жест «тайм-аут» при «+19»

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«Бостон» в четверг сократил отставание в финальной серии Восточной конференции с «Майами» – 110:97, 2-3.

Под занавес встречи болельщик «Селтикс» подколол лидера «Хит» Джимми Батлера, показав жест «тайм-аут» при «+19».

Фото: TNT

Батлер поиздевался над центровым «Бостона» Элом Хорфордом во время третьего матча. Джимми после точного 3-очкового Гэйба Винсента (74:51) в третьей четверти присел на одно колено и продемонстрировал жест «тайм-аут», когда Хорфорд проходил мимо.

В первой встрече серии Хорфорд сделал то же самое, когда сам реализовал бросок из-за дуги.

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2 комментария

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hodor 12
Пацан попал в историю)))
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MereDoff
Ох, как бы это не аукнулось против самих кельтов в 6-м матче((
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