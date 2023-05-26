« » в четверг сократил отставание в финальной серии Восточной конференции с « » – 110:97, 2-3.

Под занавес встречи болельщик «Селтикс» подколол лидера «Хит» , показав жест «тайм-аут» при «+19».

Фото: TNT

Батлер поиздевался над центровым «Бостона» Элом Хорфордом во время третьего матча. Джимми после точного 3-очкового Гэйба Винсента (74:51) в третьей четверти присел на одно колено и продемонстрировал жест «тайм-аут», когда Хорфорд проходил мимо.

В первой встрече серии Хорфорд сделал то же самое, когда сам реализовал бросок из-за дуги.

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама