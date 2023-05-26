Кевин Лав: «Уверены, что в шестом матче увидим настоящего Джимми Батлера»

Форвард « » заявил, что не сомневается в преображении лидера команды Джимми Батлера в шестом матче финала Востока с « » (97:110, 3-2).

В проигранной пятой встрече Батлер реализовал 5 из 10 с игры и набрал 14 очков.

«Надо просто стабильно снабжать его мячом, тогда у него все пойдет.

Зная его характер и помня о том, что он делал по ходу плей-офф, уверены, что в шестом матче увидим настоящего », – заявил Лав.

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