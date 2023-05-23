Эдриан Воджнаровски: «Селтикс» так и не оправились от увольнения Име Удоки»

Теги Бостон Име Удока НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрокам «Бостона» до сих пор не удалось оправиться от увольнения бывшего главного тренера команды Име Удоки.

«Команда так и не оправилась от увольнения Име Удоки с поста главного тренера.

Игроки не приняли доводы клуба. Они считают, что это была слишком чрезмерная реакция. Многие люди не из клуба также считают, что это была чрезмерная реакция. Это был вопрос отдела кадров.

Игроки считают, что они не получили ответы от руководства клуба», – сказал Воджнаровски.

В прошлом сезоне Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его романа с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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22 комментария

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AEZAKMI228
Удока реально альфой был
+37
0
+37
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Максим Усков
Они сезон с новым тренером провели и только сейчас об этом вспомнили, или что? Смысл уже прошлое ворошить.
+24
0
+24
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йозе марино
Бостон сам себе в ногу выстрелил этим увольнением..
+26
-4
+22
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Аморалинни
Ответ Jazzzz
Все, что не делается, то к лучшему. Сейчас на рынке есть выбор из хороших свободных тренеров. И Мазулла вроде как логично сам подвел себя под увольнение (если руководство не затупит).
Согласен. Док свободен как раз
+20
-2
+18
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badaboom
Ответ Tim Timson
расскажите а та тётка оправилась от увольнения Удоки?).. как вообще она?)
Жди статейку на спортсе через 5 лет "баба, уничтожившая мечты о новой династии Селтикс, с кем она сейчас?"
+10
-1
+9
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Jazzzz
Ответ йозе марино
Бостон сам себе в ногу выстрелил этим увольнением..
Он Бостону в лицо выстрелил
+9
-1
+8
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ AEZAKMI228
Удока реально альфой был
Почему был ? Он и есть ))
+6
0
+6
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noke
Ответ Jazzzz
Он Бостону в лицо выстрелил
Звучит как-то двусмысленно.
+4
0
+4
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Jazzzz
Все, что не делается, то к лучшему.
Сейчас на рынке есть выбор из хороших свободных тренеров. И Мазулла вроде как логично сам подвел себя под увольнение (если руководство не затупит).
+3
0
+3
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Jazzzz
Ответ Аморалинни
Согласен. Док свободен как раз
Док Санз возглавит 146%
+3
0
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9-20-34-5-43
Ответ йозе марино
Бостон сам себе в ногу выстрелил этим увольнением..
А Эме как бы сам там не причем был, ага.
+8
-5
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9-20-34-5-43
Да ладно, а мы и не заметили
+2
0
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hodor 12
Начинается...... А когда игроки Бостона кидают по кольцу соперника это кольцо, наверное меньше размером..?? Какие ещё оправдания отвратной игре Бостона в финале конфы??
+2
0
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Mr.Trol
Вспомнили об этом в финале конференции.
+2
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Tim Timson
расскажите а та тётка оправилась от увольнения Удоки?).. как вообще она?)
+2
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Александр Спирин
Жену начальника его подчинённый склонил к сношению. Пффф. В эту чушь кто-то верит?..
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Jazzzz
Все, что не делается, то к лучшему. Сейчас на рынке есть выбор из хороших свободных тренеров. И Мазулла вроде как логично сам подвел себя под увольнение (если руководство не затупит).
С трудом верится, что его уволят
+1
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Tim Timson
Ответ agro217
Комментарий удален модератором
ту же бабу и уйдет в Хьюстон помощником?)
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Jazzzz
Ответ noke
Звучит как-то двусмысленно.
Так и есть
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Serik Alik
Ответ AEZAKMI228
Удока реально альфой был
Причём во всех смыслах
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Jazzzz
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Почему был ? Он и есть ))
Име АльфаДога)
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agro217
Комментарий удален модератором
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