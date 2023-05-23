Эдриан Воджнаровски: «Селтикс» так и не оправились от увольнения Име Удоки»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрокам « » до сих пор не удалось оправиться от увольнения бывшего главного тренера команды .

«Команда так и не оправилась от увольнения Име Удоки с поста главного тренера.

Игроки не приняли доводы клуба. Они считают, что это была слишком чрезмерная реакция. Многие люди не из клуба также считают, что это была чрезмерная реакция. Это был вопрос отдела кадров.

Игроки считают, что они не получили ответы от руководства клуба», – сказал Воджнаровски.

В прошлом сезоне Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его романа с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри