Билл Симмонс: «Мне жаль Маззуллу. Его бросили сразу в бой в начале сезона. Не могу придумать худшей ситуации для молодого тренера»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Билл Симмонс Джо Маззулла Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что Джо Маззулле не удастся остаться главным тренером «Бостона» на следующий сезон.

«Мне обидно из-за всей этой ситуации. 15 лет назад я бы уничтожал этого тренера неделю за неделей, у меня были бы для него прозвища и все такое, но мне действительно жаль его. Он оказался в ужасной ситуации.

Джо Маззулла два года находился где-то за спинами тренерского штаба. «Джо из второго ряда», так зовет его мой отец. И его бросили сразу в бой.

Я не могу придумать худшей ситуации, в которую мог бы попасть молодой тренер. Они же не могли нанять кого-то другого, потому что сезон вот-вот должен был начаться.

Не думаю, что он будет руководить командой в следующей регулярке», – заявил Симмонс в эфире своего подкаста.

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10 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Надеюсь, Билл прав и Мазуллы в следующем году в «Бостоне» не будет.
Может, он и вырастет когда-нибудь в хорошего тренера, но сегодняшний «Бостон» – не площадка для благотворительности, а контендер, который нуждается в ком-то, кто сможет отвечать на вызовы Споэлстры, а не летсгоуить Тэйтума-Брауна и охеревать от Робинсона под своим кольцом.
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Tim Timson
Ответ ГРУПА ЗИСК
Интересно, чем принципиально отличается ситуация Дейгнолта и Мазуллы? Типа , Мазулла не знал куда идёт и на что претендует бостон? Ну если ты не уверен и не имеешь опыта - кто ж тянет на должность главного? Сам ведь пошёл, кто ему доктор, что Мазулла онлайн-уроки у Дока Риверса берёт, а не у Спо или Деда
вроде как его исполняющим брали. просто стало понятно что Удоку оставить нельзя, тем более Джо начал хорошо)
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ГРУПА ЗИСК
Интересно, чем принципиально отличается ситуация Дейгнолта и Мазуллы? Типа , Мазулла не знал куда идёт и на что претендует бостон? Ну если ты не уверен и не имеешь опыта - кто ж тянет на должность главного? Сам ведь пошёл, кто ему доктор, что Мазулла онлайн-уроки у Дока Риверса берёт, а не у Спо или Деда
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Korban Cobain
Ну что тренер? типо в Денвере сидит супер мотиватор? НОУ!!! Мюррей берет на себя... Я даже видел как Йокич проваливал четверти, а этот берет на себя...такого игорька нет в Бостоне. Смарт чето пытается, но у него скилов не хватает.
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Jazzzz
Ответ Дмитрий Куркаев
Простите, но, как бы мне этого не хотелось (как человеку, у которого жена болеет за «Хит»), это не каток. Уверен, Стивенс разобрал бы этот каток на детальки, имея такое преимущество в таланте. У этих «Селтикс» нет структуры игры, лидеры делают, что хотят, ролевики теряются. Даже Удока справлялся с предоставленным счастьем куда лучше.
Жирно плюсую.
Каток - это у Денвера. А Спо в плэй-офф попал через плэй-инн.
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Дмитрий Куркаев
Ответ Марсель Объелся
Мне тоже жаль. Да и не в нем дело. Они до этой серии хорошо играли, просто попали под флоридский каток. Это как Каролина в НХЛ сейчас
Простите, но, как бы мне этого не хотелось (как человеку, у которого жена болеет за «Хит»), это не каток. Уверен, Стивенс разобрал бы этот каток на детальки, имея такое преимущество в таланте.
У этих «Селтикс» нет структуры игры, лидеры делают, что хотят, ролевики теряются. Даже Удока справлялся с предоставленным счастьем куда лучше.
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Лиллард унижатель!
Ответ Марсель Объелся
Мне тоже жаль. Да и не в нем дело. Они до этой серии хорошо играли, просто попали под флоридский каток. Это как Каролина в НХЛ сейчас
Играли они в отдельных матчах из рук вон плохо, просто в команде столько таланта, что этого хватало для побед в сериях.
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Лиллард унижатель!
Ответ ГРУПА ЗИСК
Интересно, чем принципиально отличается ситуация Дейгнолта и Мазуллы? Типа , Мазулла не знал куда идёт и на что претендует бостон? Ну если ты не уверен и не имеешь опыта - кто ж тянет на должность главного? Сам ведь пошёл, кто ему доктор, что Мазулла онлайн-уроки у Дока Риверса берёт, а не у Спо или Деда
У Марка была задача сливать сезоны ради пиков, а у Джо выиграть чемпионат.
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