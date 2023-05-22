Билл Симмонс: «Мне жаль Маззуллу. Его бросили сразу в бой в начале сезона. Не могу придумать худшей ситуации для молодого тренера»

Известный спортивный эксперт считает, что Джо Маззулле не удастся остаться главным тренером « » на следующий сезон.

«Мне обидно из-за всей этой ситуации. 15 лет назад я бы уничтожал этого тренера неделю за неделей, у меня были бы для него прозвища и все такое, но мне действительно жаль его. Он оказался в ужасной ситуации.

два года находился где-то за спинами тренерского штаба. «Джо из второго ряда», так зовет его мой отец. И его бросили сразу в бой.

Я не могу придумать худшей ситуации, в которую мог бы попасть молодой тренер. Они же не могли нанять кого-то другого, потому что сезон вот-вот должен был начаться.

Не думаю, что он будет руководить командой в следующей регулярке», – заявил Симмонс в эфире своего подкаста.

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