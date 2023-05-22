Билл Симмонс: «Мне жаль Маззуллу. Его бросили сразу в бой в начале сезона. Не могу придумать худшей ситуации для молодого тренера»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что Джо Маззулле не удастся остаться главным тренером «Бостона» на следующий сезон.
«Мне обидно из-за всей этой ситуации. 15 лет назад я бы уничтожал этого тренера неделю за неделей, у меня были бы для него прозвища и все такое, но мне действительно жаль его. Он оказался в ужасной ситуации.
Джо Маззулла два года находился где-то за спинами тренерского штаба. «Джо из второго ряда», так зовет его мой отец. И его бросили сразу в бой.
Я не могу придумать худшей ситуации, в которую мог бы попасть молодой тренер. Они же не могли нанять кого-то другого, потому что сезон вот-вот должен был начаться.
Не думаю, что он будет руководить командой в следующей регулярке», – заявил Симмонс в эфире своего подкаста.
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Может, он и вырастет когда-нибудь в хорошего тренера, но сегодняшний «Бостон» – не площадка для благотворительности, а контендер, который нуждается в ком-то, кто сможет отвечать на вызовы Споэлстры, а не летсгоуить Тэйтума-Брауна и охеревать от Робинсона под своим кольцом.
Каток - это у Денвера. А Спо в плэй-офф попал через плэй-инн.
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