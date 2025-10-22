1

Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Кливленда»

Центровой «Никс» пропустит первый матч команды в новом сезоне.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Карл-Энтони Таунс с высокой вероятностью не сможет принять участие в матче против «Кавальерс» из‑за растяжения мышцы правого бедра. По последним данным, прогнозы относительно его участия в игре стали более пессимистичными.

Кроме того, «Никс» начнут сезон без Митчелла Робинсона (повреждение левого голеностопа) и Джоша Харта (спазмы в нижней части спины). Команда сыграет с «Кливлендом» 23 октября в 02.00 по мск.

Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
