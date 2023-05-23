Малкольм Брогдон: «По-прежнему считаем, что мы лучше, чем «Майами»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон считает, что у команды еще есть шанс одержать победу над «Майами» в финале Восточной конференции (0-3).

«Счет 0-3 в серии, конечно, не укладывается в голове. Никто не мог этого предсказать, но мы должны попытаться выбраться из этой ситуации.

Именно с таким настроем мы должны выйти на 4-й матч. Мы по-прежнему считаем, что мы лучше. В прошедших трех матчах мы это не показали. Но все бывает в первый раз», – сказал Брогдон.

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21 комментарий

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Амбидекстер Сцевола
Просто не повезло три раза подряд
+48
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Parikov Vladimir
Да, мы видели
+26
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karttman
Всё бывает в первый раз три раза подряд
+18
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Mr Gendalf
А ещё один баскетболист в вашей тиме по прежнему считает себя лучшим в лиге, но суровая реальность пытается привести в чувства
+13
-1
+12
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20!8
Ответ Mr Gendalf
А ещё один баскетболист в вашей тиме по прежнему считает себя лучшим в лиге, но суровая реальность пытается привести в чувства
Все таки он это сказал аккурат между 4ой четвертью 6ого матча 2ого раунда,где он он в одно лицо затащил в концовке и 7 матчем где стал самым результативным игроком в истории с 51 очком,здесь дело в другом,игроки Бостона индивидуально сильнее по таланту,но системы нет,Споэлстра на голову сильнее тренера Бостона,про опыт молчу,порядок бьет класс
+12
-1
+11
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Антон
Когда не согласовал заявление с Джимми
+12
-2
+10
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Артём Головкин
Вчера уже это от кого то слышал 🤔
+7
0
+7
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TryHarden13
В общем -да... но, нет...
+5
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SamArus51
Малкольм, вы и правда лучше, это факт. Но проблема в том, что вы этого не хотите показывать, а вот Хит очень хочет доказать обратное.
+7
-2
+5
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Deathspell Omega
Прочитал эту новость с выражением лица Джимми Батлера, слушающего Гранта Уильямса...
+5
-1
+4
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Здоровье Энтони Дэвиса
Матч в Майами для начала зацепите
+4
-1
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Александр Кулигин
Ответ danila o
разве проигрыш в 3 играх подряд не показывает, что как раз у бостонского дуо таланта меньше, чем у джимбо с бэмом? как можно считать, что лучше кого-то, если не можешь выиграть ни одной игры?
Нет, не показывает.
Показывает что больше желания, воли к победе, организации в игре, в конце концов что яйца больше.
Талант это всё же про другое.
+3
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TryHarden13
Ответ scorp19
Всё равно думаю что у Бостона до сих пор есть шансы отыграться с 0-3. Не может быть такого чтобы этот Бостон с таким глубоким составом вынесли в одну калитку вынесли какие то ролевики во главе с Батлером и Адебайо. Сегодня будет 1-3, а дальше посмотрим может поверят в себя.
Бывают такие серии, где кажется, что может еще перевесить, вот серия с Филой такой была, если б там Бостон и летел 3-0, или 3-1 все равно, я б сказал, что шансы есть, потому что Фила уж очень неровная.
С Хит, может одну игру возьмут, потому что тащить 4 на таком уровне тяжело, Бостон все-таки сильная команда, но вот возьмут серию... Это надо чтоб Батлер встал просто, а Спол перестал игры разбирать.
Сорян, но шансов нет.
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Монсеньор Мартинес
Считайте что угодно, важен лишь фактический результат, а исходя из него, Бостон в шаге от свипа
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Hobotok
Ответ Вадим Касаткин
ну он же сказал, что не лучший в этих двух матчах, а лучший в Лиге, так что, пусть оправдывает
там раз не было "один из лучших"? Вы с этим не согласны?
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shooter77
Ну да, лучше, особенно ты, Малькольм "0 очков в третьей игре" Брогдон.
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Вадим Касаткин
Ответ 20!8
Все таки он это сказал аккурат между 4ой четвертью 6ого матча 2ого раунда,где он он в одно лицо затащил в концовке и 7 матчем где стал самым результативным игроком в истории с 51 очком,здесь дело в другом,игроки Бостона индивидуально сильнее по таланту,но системы нет,Споэлстра на голову сильнее тренера Бостона,про опыт молчу,порядок бьет класс
ну он же сказал, что не лучший в этих двух матчах, а лучший в Лиге, так что, пусть оправдывает
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danila o
Ответ 20!8
Все таки он это сказал аккурат между 4ой четвертью 6ого матча 2ого раунда,где он он в одно лицо затащил в концовке и 7 матчем где стал самым результативным игроком в истории с 51 очком,здесь дело в другом,игроки Бостона индивидуально сильнее по таланту,но системы нет,Споэлстра на голову сильнее тренера Бостона,про опыт молчу,порядок бьет класс
разве проигрыш в 3 играх подряд не показывает, что как раз у бостонского дуо таланта меньше, чем у джимбо с бэмом?
как можно считать, что лучше кого-то, если не можешь выиграть ни одной игры?
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pele_kan
считать можно все что угодно, но счет на табло
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ВинниПох
именно с таким настроем и надо выходить, "ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть"
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