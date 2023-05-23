Малкольм Брогдон: «По-прежнему считаем, что мы лучше, чем «Майами»
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон считает, что у команды еще есть шанс одержать победу над «Майами» в финале Восточной конференции (0-3).
«Счет 0-3 в серии, конечно, не укладывается в голове. Никто не мог этого предсказать, но мы должны попытаться выбраться из этой ситуации.
Именно с таким настроем мы должны выйти на 4-й матч. Мы по-прежнему считаем, что мы лучше. В прошедших трех матчах мы это не показали. Но все бывает в первый раз», – сказал Брогдон.
«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают
Показывает что больше желания, воли к победе, организации в игре, в конце концов что яйца больше.
Талант это всё же про другое.
С Хит, может одну игру возьмут, потому что тащить 4 на таком уровне тяжело, Бостон все-таки сильная команда, но вот возьмут серию... Это надо чтоб Батлер встал просто, а Спол перестал игры разбирать.
Сорян, но шансов нет.
как можно считать, что лучше кого-то, если не можешь выиграть ни одной игры?