Малкольм Брогдон: «По-прежнему считаем, что мы лучше, чем «Майами»

Разыгрывающий « » считает, что у команды еще есть шанс одержать победу над « » в финале Восточной конференции (0-3).

«Счет 0-3 в серии, конечно, не укладывается в голове. Никто не мог этого предсказать, но мы должны попытаться выбраться из этой ситуации.

Именно с таким настроем мы должны выйти на 4-й матч. Мы по-прежнему считаем, что мы лучше. В прошедших трех матчах мы это не показали. Но все бывает в первый раз», – сказал Брогдон.

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают