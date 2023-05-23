«Денвер» всухую выиграл серию у «Лейкерс» и впервые за 47 сезонов в НБА стал финалистом плей-офф

«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в лиге первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.

В четвертом матче серии на счету 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

В решающем противостоянии сезона соперником клуба из Колорадо станет победитель пары « » – « » (0-3).

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