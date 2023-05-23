«Денвер» всухую выиграл серию у «Лейкерс» и впервые за 47 сезонов в НБА стал финалистом плей-офф

Теги Бостон Денвер Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в лиге первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.

В четвертом матче серии на счету Николы Йокича 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

В решающем противостоянии сезона соперником клуба из Колорадо станет победитель пары «Бостон» – «Майами» (0-3).

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87 комментариев

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Ki-man
Джерси под потолок можно вешать уже сейчас. В истории этого клуба ни одной равнозначной ему фигуры даже близко нет. И не факт, что будет когда-нибудь.
+122
-3
+119
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Ki-man
Ответ Аморалинни
Тимофей Мозгов не согласен
Это да. 93 очка за матч на дороге не валяются.
+98
-2
+96
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Аморалинни
Ответ Ki-man
Джерси под потолок можно вешать уже сейчас. В истории этого клуба ни одной равнозначной ему фигуры даже близко нет. И не факт, что будет когда-нибудь.
Тимофей Мозгов не согласен
+78
-7
+71
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Kemal Gul
Кстати, где там свидетели секты "Дэвис брал бы МВП каждый год, если бы не травмы"? Почему пропали куда-то, с ними всё в порядке?
+75
-6
+69
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Deathspell Omega
Леброн бился до конца, этого у него не отнять.
Респект ему и уважуха!
+74
-10
+64
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Deathspell Omega
Ответ Фифа Алекс
Если Маями дожмет Бостон,то даже не знаю за кого в финале болеть!)))
За Жимми Батлера.
И чтоб на награждении вышел Майкл Джордан и сказал:
- Джимми, я твой отец...
И Джимми такой: Неееееет!
+54
-4
+50
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Аморалинни
Ответ Light Yagami
Самолично слить 3 клатча за 4 матча...а ведь спокойно можно было представить счёт 2-2 сейчас. Жаль, но Леброн закончился, как суперзвезда (я про реальных суперзвёзд типо того же Ёкича, Букера и т.п.).
Суперзвезда Букер уселся на скамеечку в концовке серии с Денвером
Дед бегал через боль и набирал очки
+47
-6
+41
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DirkMavs
Пусть Никола поднимет этот долгожданный кубок 🏆 этот скромный парень более чем заслужил…нельзя не восхищаться молодцы Денвер
+43
-4
+39
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ShowTime.
джокер не расслабляйся, там винсент и струс уже на готове ))
+35
-1
+34
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Ильдар Мансуров
Ответ Фифа Алекс
Если Маями дожмет Бостон,то даже не знаю за кого в финале болеть!)))
Обычно мне либо нравится одна команд в паре, либо раздражает. В паре Денвер - Хит придётся отказаться от этой болеловской привычки и просто наслаждаться баскетболом
+27
0
+27
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Адильхан Абдусаламов
Леброн все вытащил из себя,да,в конце дал маху,но матч выдал легендарный.Проиграли из-за Дэвиса.
"Когда Дэвис здоров,он топ3 лиги" ,а некоторые даже говорили,что МВП. Так болтали фаны Лейкерс и где Антоша,когда он нужен?
Тристан Томпсон лучше выглядел.Видимо,Дэвис здоров 1 день в неделю.
+26
0
+26
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Фифа Алекс
Если Маями дожмет Бостон,то даже не знаю за кого в финале болеть!)))
+25
-1
+24
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Александр Митраков
Ответ Ki-man
Джерси под потолок можно вешать уже сейчас. В истории этого клуба ни одной равнозначной ему фигуры даже близко нет. И не факт, что будет когда-нибудь.
Самая близкая к нему фигура сегодня на пенсию ушла, причем играла под тем же номером)
+17
0
+17
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dl
Ответ Костя Костя
Новицки
Действительно Даллас-Денвер какая нафиг разница )
+16
0
+16
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Ki-man
Ответ Костя Костя
Новицки
Новицки в "Денвере" не играл вроде) Но да, для "Далласа" он точно такой же герой на все времена, без вопросов.
+13
0
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Костя Кот
справедливости ради надо отметить, что краб провел фантастическую игру
+15
-4
+11
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Deathspell Omega
Ответ ShowTime.
джокер не расслабляйся, там винсент и струс уже на готове ))
...и Зеллер!
+9
0
+9
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пердак
Ответ Djoyin
Вас будут вспоминать как злорадного завистника, а Леброна как игрока с величайшей карьерой в историческом масштабе. Моська против слона.
Я буду вспоминать пробежки Леброна и нытье
+13
-6
+7
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Марсель Объелся
Ответ Ki-man
Это да. 93 очка за матч на дороге не валяются.
И это даже не карьер хай
+7
0
+7
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Валерий Королёв
Ответ Иван Лапин
"ведь может и Мюрей выдать что-то грандиозное" - так в нба не работает. выдают всегда главной звезде, даже если что-то пошло не так. Мюррею надо по 50 очков набирать, чтобы МВП дали
Игудала осуждает твои слова
+6
0
+6
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Eins One
как же скорее всего подгорает у Джоеля от осознания того что у Николы и 2 MVP, и MVP финала конференции, а если для Денвера это будет чемпионский сезон то и MVP финала может в лёгкую оказаться у серба
+7
-1
+6
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Mr Gendalf
Ответ marchellinos
Один в поле не воин. Всё же баскетбол командная игра.
Опять команда плохая? Когда 2 матч руинил на пару с Девисом, тоже команда плохая?
+8
-2
+6
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Nikita Shevchenko
Денвер с заслуженным выходом в Финал!
Лейкерс тоже молодцы, да 4-0, но это были не безнадёжные 4-0, как бы это ни звучало, интрига была практически в каждом из этих матчей (в отличие от Бостона).
+8
-2
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problemzz9
серия напомнила прошлогодние игры бостона с нетс, где бруклин то же имел шансы в каждой игре, но по итогу не взял ни одной
+7
-1
+6
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Друг Джордана
Денвер сыграл отлично. Команда сбалансированная. Вполне возможно, что если у них не будет травм, то мощную игру они еще 2-3 сезона могут выдавать стабильно.
+5
0
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