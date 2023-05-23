«Денвер» всухую выиграл серию у «Лейкерс» и впервые за 47 сезонов в НБА стал финалистом плей-офф
«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.
«Наггетс» впервые за 47 сезонов в лиге первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.
В четвертом матче серии на счету Николы Йокича 30 очков, 14 подборов и 13 передач.
В решающем противостоянии сезона соперником клуба из Колорадо станет победитель пары «Бостон» – «Майами» (0-3).
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Респект ему и уважуха!
И чтоб на награждении вышел Майкл Джордан и сказал:
- Джимми, я твой отец...
И Джимми такой: Неееееет!
Дед бегал через боль и набирал очки
"Когда Дэвис здоров,он топ3 лиги" ,а некоторые даже говорили,что МВП. Так болтали фаны Лейкерс и где Антоша,когда он нужен?
Тристан Томпсон лучше выглядел.Видимо,Дэвис здоров 1 день в неделю.
Лейкерс тоже молодцы, да 4-0, но это были не безнадёжные 4-0, как бы это ни звучало, интрига была практически в каждом из этих матчей (в отличие от Бостона).