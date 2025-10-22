  • Спортс
  • В плей-офф прошлого сезона Кристапс Порзингис играл с синдромом постуральной ортостатической тахикардии
2

Латышский центровой рассказал о болезни, из-за которой он провалился в плей-офф.

В интервью The Athletic Порзингис сообщил, что ему диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии, который серьезно ограничил его возможности во время выступления за «Бостон» в плей-офф прошлого сезона.

Это вегетативное нарушение вызывало резкое увеличение частоты сердечных сокращений при переходе в вертикальное положение, что приводило к крайнему истощению и не позволяло ему долго находиться на площадке.

«Это накрыло меня, и накрыло с огромной силой. Дышалось тяжело. Я делал все возможное, чтобы чувствовать себя лучше, но мой «мотор» работал не так, как мне бы хотелось.

Знаете, люди иногда говорят: «Ой, я так устал». Никогда не использовал эти слова. Мне не нравится так говорить, но тогда я действительно таким был. В то время я мог просто лежать на диване, как домашний кот», – поделился 30-летний игрок «Атланты».

В регулярном сезоне-2024/25 Порзингис в среднем набирал более 19 очков за игру, но в шести матчах полуфинала Восточной конференции суммарно набрал всего 25 очков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoКристапс Порзингис
logoНБА
logoАтланта
logoБостон
