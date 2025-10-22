  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»
0

Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»

Крис Миддлтон не исключает возвращения в «Бакс».

«Конечно, все зависит от ситуации. Знаете, сейчас я счастлив быть здесь, в «Вашингтоне». Команда заботится обо мне, я верю в этот молодой состав, который у нас есть.

Но в нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют– и вот я здесь. Так что никогда не стоит закрывать двери в жизни для разных возможностей. Для этого просто должны совпасть правильная ситуация и правильное время», – сказал чемпион НБА 2021 года.

23 октября Крис Миддлтон в составе «Вашингтона» сыграет против «Милуоки». Время начало матча – 03.00 мск.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1045 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Thanalysis Show
logoМилуоки
logoНБА
logoКрис Миддлтон
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобби Портис о подписании Танасиса и Алекса Адетокумбо: «Присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса»
10вчера, 21:22
Яннис Адетокумбо о «Милуоки»: «Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд»
1вчера, 20:01
Яннис Адетокумбо о Крисе Миддлтоне: «Он мой брат на всю жизнь»
820 октября, 05:28
Главные новости
Winline Basket Cup. ЦСКА проиграл «Меге»
216 минут назад
Инсайдер Джован Буха: «Атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая»
326 минут назад
Евролига. «Маккаби» играет с «Реалом»
137 минут назад
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
1сегодня, 16:27Live
Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Кливленда»
158 минут назад
НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи
12сегодня, 17:28
«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
сегодня, 16:51
В плей-офф прошлого сезона Кристапс Порзингис играл с синдромом постуральной ортостатической тахикардии
4сегодня, 16:08
Андрей Кириленко: «Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России»
2сегодня, 15:22
Брэндин Подземски: «Хочу быть лучше Стефа Карри»
8сегодня, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
45 минут назад
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
сегодня, 16:24Фото
Еврокубок. «Бахчешехир» принимает «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
сегодня, 16:12Live
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
сегодня, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
2сегодня, 09:50
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12