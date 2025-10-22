Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»

Крис Миддлтон не исключает возвращения в «Бакс».

«Конечно, все зависит от ситуации. Знаете, сейчас я счастлив быть здесь, в «Вашингтоне». Команда заботится обо мне, я верю в этот молодой состав, который у нас есть.

Но в нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют– и вот я здесь. Так что никогда не стоит закрывать двери в жизни для разных возможностей. Для этого просто должны совпасть правильная ситуация и правильное время», – сказал чемпион НБА 2021 года.

23 октября Крис Миддлтон в составе «Вашингтона » сыграет против «Милуоки ». Время начало матча – 03.00 мск.