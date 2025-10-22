«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление

Турецкие клубы опровергли утверждения Евролиги о единогласном решении.

«В последнее время появляются сообщения о том, что, начиная с 1 декабря 2025 года, израильским командам в Евролиге вновь может быть разрешено проводить домашние матчи в Израиле. 21 октября 2025 года руководство Евролиги провело неформальную встречу для оценки ситуации с играми израильских команд.

Хотя пресс-релиз, распространенный Евролигой после встречи, а также заявления генерального директора Евролиги Паулюса Мотеюнаса в СМИ создавали впечатление, что все члены пришли к взаимному согласию в процессе принятия решения, фактического голосования на встрече не проводилось. Единственным решением стало продолжение мониторинга ситуации.

«Фенербахче» и «Анадолу Эфес » выразили свои возражения по данному вопросу и четко обозначили опасения относительно возможных последствий в случае принятия такого решения.

Наши консультации с соответствующими государственными органами и руководством Евролиги продолжаются. Дальнейшее развитие событий будет своевременно доведено до сведения общественности», – сообщили «Фенербахче » и «Анадолу Эфес » в официальном заявлении.