«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
«В последнее время появляются сообщения о том, что, начиная с 1 декабря 2025 года, израильским командам в Евролиге вновь может быть разрешено проводить домашние матчи в Израиле. 21 октября 2025 года руководство Евролиги провело неформальную встречу для оценки ситуации с играми израильских команд.
Хотя пресс-релиз, распространенный Евролигой после встречи, а также заявления генерального директора Евролиги Паулюса Мотеюнаса в СМИ создавали впечатление, что все члены пришли к взаимному согласию в процессе принятия решения, фактического голосования на встрече не проводилось. Единственным решением стало продолжение мониторинга ситуации.
«Фенербахче» и «Анадолу Эфес» выразили свои возражения по данному вопросу и четко обозначили опасения относительно возможных последствий в случае принятия такого решения.
Наши консультации с соответствующими государственными органами и руководством Евролиги продолжаются. Дальнейшее развитие событий будет своевременно доведено до сведения общественности», – сообщили «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» в официальном заявлении.