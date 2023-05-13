Дрэймонд Грин о включении во вторую пятерку по игре в защите: «Воспринял это как пощечину»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что ожидал увидеть себя в первой защитной пятерке сезона.
«Меня включили во вторую пятерку по игре в защите, это такой двусмысленный комплимент, скорее пощечина.
Типа: «Эй, чувак, ты один из лучших специалистов по игре в обороне, вот тебе вторая команда». Да ладно, приятель. Нахожу это в некотором смысле забавным. Я определенно вижу ситуацию так, что у меня был сезон на уровне первой защитной пятерки. Хотите сказать, что у нас не так много побед? Ну а у каких команд намного больше побед? Или это из-за того, что у «Голден Стэйт» был плохой год – по нашим стандартам? Интересно», – заявил Грин.
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