Дрэймонд Грин о включении во вторую пятерку по игре в защите: «Воспринял это как пощечину»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что ожидал увидеть себя в первой защитной пятерке сезона.

«Меня включили во вторую пятерку по игре в защите, это такой двусмысленный комплимент, скорее пощечина.

Типа: «Эй, чувак, ты один из лучших специалистов по игре в обороне, вот тебе вторая команда». Да ладно, приятель. Нахожу это в некотором смысле забавным. Я определенно вижу ситуацию так, что у меня был сезон на уровне первой защитной пятерки. Хотите сказать, что у нас не так много побед? Ну а у каких команд намного больше побед? Или это из-за того, что у «Голден Стэйт» был плохой год – по нашим стандартам? Интересно», – заявил Грин.

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9 комментариев

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Артем Андреев
Дэвиса вот вообще ни в одной защитной пятëрке нет. Он просто показал свои навыки во всей красе в самый нужный момент - в плей-офф. Всё эти символические сборные - это дело молодых и зелёных, которым контракт нужно пожирнее выбить, в общем - не уровень такого игрока как Грин возникать на подобные мелочи.
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Сергей Орлов
Сам вчера высмеивал Митчелла за нытьё про непопадание в первую пятерку, а сегодня сам ноет)
+14
-2
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Cubs-V
Посмеялся над Спайдой. А сам недоволен?
Митч, вполне заслуживал место в 1 сборной, т.к его команда на 4 месте, в отличии от "соперников" на 9 и 11.
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Josef Steiner
Ответ Сергей Орлов
Сам вчера высмеивал Митчелла за нытьё про непопадание в первую пятерку, а сегодня сам ноет)
"Вместо кого ты хочешь оказаться в первой сборной, Дреймонд?"
+8
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Вялый Харден
Пощечина прилетела сегодня в шестом матче. Хотя нет, это был лещ. Дедовский.
+3
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ты не прав
гсв во второй половине по защитному рейтингу, там и вторая то за имя, как Каваю давали
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0ptimus.
Пощечина это не прямой удар в челюсть с последующим нокаутом, так что, Дреймонд, ты еще легко отделался!
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Канат Майданов
Пусть воспримет как пощечину отвратительную игру Пула и пойдет добьет его.
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Сергей Орлов
Ответ Josef Steiner
"Вместо кого ты хочешь оказаться в первой сборной, Дреймонд?"
Да-да)
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