Дрэймонд Грин: «Хочу оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что хотел бы остаться в команде.
В действующем контракте Грина есть опция игрока на 27,6 миллиона долларов.
«Посмотрим, как все сложится. Хочу оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни. Хочу остаться вместе с парнями, с которыми играл», – сказал форвард.
По информации инсайдеров, «Уорриорз» и Грин проявляют взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества независимо от решения баскетболиста по опции.
По словам Грина, он не определился с опцией и собирается встретиться со своим агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Для Дрэймонда также важно, сумеет ли клуб сохранить генерального менеджера Боба Майерса, который имеет истекающий контракт.
«Мы еще не закончились. В этом году мы проиграли, но вернемся в следующем», – добавил Грин.
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