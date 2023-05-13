Форвард « » заявил, что хотел бы остаться в команде.

В действующем контракте Грина есть опция игрока на 27,6 миллиона долларов.

«Посмотрим, как все сложится. Хочу оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни. Хочу остаться вместе с парнями, с которыми играл», – сказал форвард.

По информации инсайдеров, «Уорриорз» и Грин проявляют взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества независимо от решения баскетболиста по опции.

По словам Грина, он не определился с опцией и собирается встретиться со своим агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Для Дрэймонда также важно, сумеет ли клуб сохранить генерального менеджера , который имеет истекающий контракт.

«Мы еще не закончились. В этом году мы проиграли, но вернемся в следующем», – добавил Грин.

«Nooothing Eeeeeasy!» Страстную речь Зазы Пачулии обязательно вспоминают перед любым седьмым матчем НБА

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске