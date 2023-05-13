Дрэймонд Грин: «Хочу оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Боб Майерс Дрэймонд Грин Рич Пол Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что хотел бы остаться в команде.

В действующем контракте Грина есть опция игрока на 27,6 миллиона долларов.

«Посмотрим, как все сложится. Хочу оставаться в «Голден Стэйт» до конца жизни. Хочу остаться вместе с парнями, с которыми играл», – сказал форвард.

По информации инсайдеров, «Уорриорз» и Грин проявляют взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества независимо от решения баскетболиста по опции.

По словам Грина, он не определился с опцией и собирается встретиться со своим агентом Ричем Полом, после чего возьмет время на раздумья. Для Дрэймонда также важно, сумеет ли клуб сохранить генерального менеджера Боба Майерса, который имеет истекающий контракт.

«Мы еще не закончились. В этом году мы проиграли, но вернемся в следующем», – добавил Грин.

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11 комментариев

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ShowTime.
вот это по мужски. никах обид, никаких пропусков пресс конференций. я как фан гс расстроен, но объективно, это поражение пойдет на пользу. всем надо отдохнуть и подлечиться. ждем след сезон !
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Вялый Харден
Спасибо деду за победу, а Грину за леща Пулу
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CoolTime
Как не крути а Грин все еще индивидуально сильный защитник "Defensive rating of 109.6 with Green on the court and 115.3 when he was off.". Он очень хорошо взаимодействует с Карри и как мне кажется с связкой "Карри + Грин" у воинов еще есть шансы побороться за титул (пара сезонов, конечно от формы Карри зависит, в первую очередь), а вот с "Карри + Томпсон без Грина" они намного меньше.
+5
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Tim Timson
Грин душа этой команды и заслужил. избавляться надо от Пула, попробовать оставить Донте и при Стефе всегда будет шанс на поход)
+4
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Edem
У золотых есть свой диспетчер, несмотря ни на что
+1
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Король Лев
Напишите про антирекорд Клея Томпсона. Это один из вечных антирекордов в плей-офф.
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bars1998
Самое смешное что Грину смысла нет пере заключать контракт и идти на встречу Гсв на следующий год, Гсв и так с запасом выше потолока а значит его помощь в экономии дненег на даст возможность улучшить состав, только самому клубу даст меньше налога на роскошь заплатить ) Оптимально взять опцию игрока и через год новый контракт заключить) Хотя Гсв могут его длительным контрактом уговорить после этого новый подписать лет так на 4-5 )
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Ahmed Umahanov
Грин: Хочу макс
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Ernyko
Без Грина ГСВ и Карри ловить нечего
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