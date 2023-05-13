Леброн тепло поприветствовал Дрэймонда Грина и Стефа Карри после завершения серии
«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт», одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.
Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс после завершения противостояния тепло поприветствовал многолетних лидеров соперника Дрэймонда Грина и Стефа Карри.
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Эпическое противостояние!
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