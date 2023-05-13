«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА « », одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.

Звездный форвард «озерников» после завершения противостояния тепло поприветствовал многолетних лидеров соперника и .

«Nooothing Eeeeeasy!» Страстную речь Зазы Пачулии обязательно вспоминают перед любым седьмым матчем НБА

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске