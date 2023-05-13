Леброн тепло поприветствовал Дрэймонда Грина и Стефа Карри после завершения серии

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт», одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.

Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс после завершения противостояния тепло поприветствовал многолетних лидеров соперника Дрэймонда Грина и Стефа Карри.

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15 комментариев

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Кирилл
Сразу видно разницу в отношениях Леброна к соперникам: игроки Мемфиса на протяжении всей серии ставили Леброна, грубо говоря, «ни во что» и он ушел в раздевалку до конца последнего матча серии, а здесь никто из ГСВ не делал выпадов в сторону Леброна и он остался выразить уважение игрокам.
+41
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+41
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Fazy10
Ответ Кирилл
Сразу видно разницу в отношениях Леброна к соперникам: игроки Мемфиса на протяжении всей серии ставили Леброна, грубо говоря, «ни во что» и он ушел в раздевалку до конца последнего матча серии, а здесь никто из ГСВ не делал выпадов в сторону Леброна и он остался выразить уважение игрокам.
просто в Гсв играют великие игроки, которых Леброн уважает , а в Мемфисе циркачи
+37
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AiDaGaRi
Жаль Стефа. Но один в поле не Воин
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Друг Джордана
Легенды!
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Sharky shark
Ответ AiDaGaRi
Жаль Стефа. Но один в поле не Воин
Воин, если он Джимми Батлер
+6
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Yusif Huseyinov
Ответ Sharky shark
Воин, если он Джимми Батлер
Который перстни не брал 😂 какой воин ?
+3
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Bartez1986
Ответ йозе марино
интересно как бы он себя вёл если Лал проиграли..
Роман Борисович, у вас там суперсерия, а вы на Спортсе зависаете. Система сама себя не выстроит!
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Donqu1xote
Ответ Yusif Huseyinov
Который перстни не брал 😂 какой воин ?
получается, не особо много навоевал)
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Vagant
Чего уж.
Эпическое противостояние!
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AiDaGaRi
Ответ Sharky shark
Воин, если он Джимми Батлер
Это исключение. Хотя Батлер в финале против ЛАЛ тоже не вытащил
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йозе марино
Ответ Bartez1986
Роман Борисович, у вас там суперсерия, а вы на Спортсе зависаете. Система сама себя не выстроит!
У нас не суперсерия, а ТУР 😁😁😁
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Артем Андреев
ЛеБрон просто решил пожелать старым приятелям хорошей рыбалки.
+1
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Edem
Через года будем вспоминать эти противостояния как те, кто рос на Джордане.
Legendary
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АРХАТ
Ответ AiDaGaRi
Жаль Стефа. Но один в поле не Воин
Томпсон вообще стух - 9 из 42 в последних 3 играх.
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