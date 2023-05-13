Деннис Шредер был удален за нападки на Дрэймонда Грина во время 6-го матча

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Деннис Шредер Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Деннис Шредер был удален с площадки во время шестого матча серии с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2).

В первой четверти Шредер получил технический за то, что посмеялся над упавшим на паркет форвардом «воинов» Дрэймондом Грином.

В третьей 12-минутке у немца снова произошел небольшой конфликт с Грином, за что он получил второй технический и автоматическое удаление.

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9 комментариев

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Scouser
судьи топ конечно
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Cash_flow
Второй технарь просто чудовищный, судья который его выписал неадекватен
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Антон
Грин ведь очень ранимый, и вполне мог получить психологическую травму
+7
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Consistency
Даже комментаторы не могли сдержать разочарования и удивления, хотя обычно они стараются мягче высказываться. Грин вообще неприкасаемый стал, ему только за один его ор на судей можно по два технаря каждую четверть выписывать.
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Андрей Абрамов
Ответ Scouser
судьи топ конечно
ты видел эту откровенную атаку на спортивный снаряд! это же ужас! срочно удалять!
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pulyalke
просто судья защищал негра от арийца, а вы его в некомпетентности обвиняете, тьфу на вас!
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Vagant
А чё, можно тыкать мячом соперника секунд 5 в лицо, и не удалиться при этом?
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Дориан Грей_333
Ответ Consistency
Даже комментаторы не могли сдержать разочарования и удивления, хотя обычно они стараются мягче высказываться. Грин вообще неприкасаемый стал, ему только за один его ор на судей можно по два технаря каждую четверть выписывать.
Таков статус игрока в лиге. Если Карри и Леброн, пойдут выяснять отношения с судьями криком, им технарь выпишут, только если они лещей судьям начнут отвешивать. И то, не факт, что с Леброном прокатит. Король мог пощечиной просто даровать свое благословение на матч.)
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