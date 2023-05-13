Деннис Шредер был удален за нападки на Дрэймонда Грина во время 6-го матча

Защитник « » был удален с площадки во время шестого матча серии с « » (122:101, 4-2).

В первой четверти Шредер получил технический за то, что посмеялся над упавшим на паркет форвардом «воинов» .

В третьей 12-минутке у немца снова произошел небольшой конфликт с Грином, за что он получил второй технический и автоматическое удаление.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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