«Вместо кого ты хочешь оказаться в первой сборной, Донован?» Дрэймонд Грин ответил Митчеллу, который расстроился, попав во вторую сборную сезона

Форвард « » в очередном выпуске своего подкаста задал вопрос защитнику « » , который расстроился после непопадания в первую символическую сборную сезона.

«Видел, как Донован Митчелл послал всех после того, как попал во вторую сборную. Вместо кого ты хочешь оказаться в первой, Донован? Нам бы хотелось услышать. Мне бы хотелось услышать. Просто твое мнение», – сказал Грин.

Митчелл в среднем набирал 28,3 очка, 4,4 передачи и 4,3 подбора, реализуя 48,4% бросков с игры и 38,6% из-за дуги в регулярном чемпионате.

Защитник получил 45 голосов за попадание в первую сборную, 36 за вторую, 16 – за третью. Он набрал 349 баллов, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – 403 и 407 соответственно. В первую пятерку также попали Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум.

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