«Вместо кого ты хочешь оказаться в первой сборной, Донован?» Дрэймонд Грин ответил Митчеллу, который расстроился, попав во вторую сборную сезона

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Донован Митчелл Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном выпуске своего подкаста задал вопрос защитнику «Кливленда» Доновану Митчеллу, который расстроился после непопадания в первую символическую сборную сезона.

«Видел, как Донован Митчелл послал всех после того, как попал во вторую сборную. Вместо кого ты хочешь оказаться в первой, Донован? Нам бы хотелось услышать. Мне бы хотелось услышать. Просто твое мнение», – сказал Грин.

Митчелл в среднем набирал 28,3 очка, 4,4 передачи и 4,3 подбора, реализуя 48,4% бросков с игры и 38,6% из-за дуги в регулярном чемпионате.

Защитник получил 45 голосов за попадание в первую сборную, 36 за вторую, 16 – за третью. Он набрал 349 баллов, Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер – 403 и 407 соответственно. В первую пятерку также попали Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ mqh9pzrxgf
Да пофиг на сборные всем, тут вопрос бабок решается, если за это он на супермакс не претендовал, его бы не парило это
Если я не ошибаюсь, то попадание в любую сборную дает тебе возможность претендовать на супермакс.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Вместо Джоэля.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Если команда вне ПО,какие могут быть символические сборные?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vodnik.arh
Вместо Шая, очевидно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Вчера он кстати сидел на игры фила Бостон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
В данном случае кажется, что без разницы. Митчелла вполне можно представить в первой сборной как вместо Дончича, так и вместо Шая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ vodnik.arh
Вместо Шая, очевидно
Да пофиг на сборные всем, тут вопрос бабок решается, если за это он на супермакс не претендовал, его бы не парило это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий