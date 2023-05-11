Болельщик выбрил себе на затылке лицо Леброна Джеймса

Болельщик «Лейкерс» опубликовал в соцсетях видео, на котором парикмахер выбривает ему на затылке лицо .

В среду «Лейкерс» проиграли « » в 5-м матче серии второго раунда плей-офф (106:121, 3-2). 6-й матч состоится в пятницу в Лос-Анджелесе.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» «душат» любых соперников