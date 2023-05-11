Болельщик выбрил себе на затылке лицо Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Болельщик «Лейкерс» опубликовал в соцсетях видео, на котором парикмахер выбривает ему на затылке лицо Леброна Джеймса.

В среду «Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» в 5-м матче серии второго раунда плей-офф (106:121, 3-2). 6-й матч состоится в пятницу в Лос-Анджелесе.

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5 комментариев

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Goro Prince
Ля кринжатинка
+8
0
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boller_73
Вот мы и ксела увидели
+4
0
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Caracalla
🤡🤡🤡
+4
-1
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Аморалинни
LeHair
0
0
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Аркадий Байдерин
Леброн курильщика
0
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