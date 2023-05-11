Дрэймонд Грин, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Шакил О′Нил Филадельфия НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Inside the NBA» представила новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

Героями ролика стали Дрэймонд ГринГолден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джоэл ЭмбиидФиладельфия») и Энтони Дэвис («Лейкерс»).

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5 комментариев

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Vovanchik127
Хороший выпуск)
+4
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+4
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Адмирал МакКряк
Ответ Archer_Great
А в моменте с Грином там кто пятый был, который уснул, видимо, на своей половине площадки? Луни что ли?
ГП2 убежал блевать в раздевалку. И это не шутка.
+2
0
+2
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PEGEON
Ответ Archer_Great
А в моменте с Грином там кто пятый был, который уснул, видимо, на своей половине площадки? Луни что ли?
Там Пэйтону плохо стало и он просто на скамейку пошёл.
+1
0
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Archer_Great
А в моменте с Грином там кто пятый был, который уснул, видимо, на своей половине площадки? Луни что ли?
+1
-1
0
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zetamol
Джоэль и тут мвп, мое восхищение!
0
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