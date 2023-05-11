Дрэймонд Грин, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
«Inside the NBA» представила новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
Героями ролика стали Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Энтони Дэвис («Лейкерс»).
Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
5 комментариев