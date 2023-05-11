Дарвин Хэм: «Леброна Джеймса должны были включить в первую символическую сборную»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что это «потрясающе», что Леброн Джеймс попал в третью символическую сборную НБА в 38 лет.

Тренер отметил, что Джеймса должны были включить в первую сборную за то, что он продолжает показывать отличные результаты в своем возрасте, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

За 20 лет карьеры Джеймс 19 раз был включен в символическую сборную НБА по итогам сезона. 13 раз – в первую (2006, 2008–2018, 2020), три раза – во вторую (2005, 2007, 2021), три раза – в третью (2019, 2022, 2023).

В нынешнем сезоне Леброн набирал 28,9 очка, 8,3 подбора и 6,8 передачи за 35,5 минуты в среднем за матч.

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7 комментариев

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Мурзин Ринат
Леброн это понятно, но вот Дейм лишний везде , Брансон больше заслужил, какой Дейм омг
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Сергей Пузанков
Леброн Джеймс: Дарвина Хэма должны были признать тренером года.
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Максим Макеев
его и в 3 быть не должно
+7
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Camp_Nou
Он и в третьей не факт, что должен быть(привет Дюрэнту).

Дюрэнт: 29+7+5 за 47 матчей (34-13) с TS 68%

ЛеБрон: 29+8+7 за 55 матчей(30-25) с TS 58%
+3
0
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Сергей Пузанков
Ответ Мурзин Ринат
Леброн это понятно, но вот Дейм лишний везде , Брансон больше заслужил, какой Дейм омг
Кому Леброн понятно? Где везде Дейм лишний? Почему вы вообще здесь решили это заявить?
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jason82
Забыли указать, сколько матчей он провел!
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