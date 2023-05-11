Дарвин Хэм: «Леброна Джеймса должны были включить в первую символическую сборную»

Главный тренер «Лейкерс» заявил, что это «потрясающе», что попал в третью символическую сборную в 38 лет.

Тренер отметил, что Джеймса должны были включить в первую сборную за то, что он продолжает показывать отличные результаты в своем возрасте, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

За 20 лет карьеры Джеймс 19 раз был включен в символическую сборную НБА по итогам сезона. 13 раз – в первую (2006, 2008–2018, 2020), три раза – во вторую (2005, 2007, 2021), три раза – в третью (2019, 2022, 2023).

В нынешнем сезоне Леброн набирал 28,9 очка, 8,3 подбора и 6,8 передачи за 35,5 минуты в среднем за матч.

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