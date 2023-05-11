Леброн Джеймс: «Серию против «Голден Стэйт» нельзя сравнивать с серией против «Мемфиса»

Форвард «Лейкерс» заявил, что нельзя сравнивать серию второго раунда плей-офф против « » (3-2) с серией первого раунда против « » (4-2), несмотря на то, что она проходит по тому же сценарию.

«У каждого момента своя задача, своя игра, своя возможность увидеть, из чего ты сделан. Эту серию нельзя сравнивать с предыдущей серией. Другая серия, другой соперник, другие задачи.

В пятницу у нас будет еще одна возможность увидеть, что мы из себя представляем, из чего мы сделаны», – сказал Джеймс.

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