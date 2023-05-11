Леброн Джеймс: «Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в пятом матче серии с «Голден Стэйт» (106:121) ответил, повлияли ли слова главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, сказанные днем ранее, на судейские решения. «Озерники» сегодня пробили лишь 15 штрафных.

Керр перед 5-м матчем серии призвал НБА бороться с симуляцией игроков.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему».

«Наша игра – атака в трехсекундной. Мы не против контактного баскетбола. Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции», – заявил Джеймс.

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28 комментариев

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SpankyBoy
Дэвис сегодня устроил мастер класс актерского искусства, даже на коляске укатил для полного погружения в роль
+25
-6
+19
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Drinkinss
Весь сезон Деда и Хрусталя пинают их же болельщики, что они корчатся от боли на своей площадке в то время как команда-противник уже бежит в быстрый отрыв, а через минуту выясняется что все ок и они оба продолжают играть как ни в чем не бывало. Леброн вообще всю карьеру падает на паркет так, как будто у него season-ending injury, а через минуту встает и играет дальше. Так что заявление деда выглядит по меньшей мере смешно.
+17
-1
+16
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Deathspell Omega
Не та команда?
А это тогда что: https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo
ЛеБрон стоит и смотрит, как "не ищет возможности для симуляции " Ривз.
Вы именно та команда.
+11
-1
+10
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someoneelse
Последние годы ЛеФлоп уже не торт, уже и не припомню флопов от него, но Шрудер с Ривсом это конечно комедия, держат марку
+11
-2
+9
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ShamilK
Вспомнилось как он винил неработающий кондиционер в поражении против Спёрс в финале
+8
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пердак
Ответ SpankyBoy
Дэвис сегодня устроил мастер класс актерского искусства, даже на коляске укатил для полного погружения в роль
Пирса даже после карьеры за такое поносят
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Илья Петров
Ответ Алексей Иванов
Ты пишешь то, что не спрашивали. Еще раз задам вопрос, игроки сакры тоже стимулировали и флопы делали? Ну исходя из нытья фанатиков гсв, во время тех 7 игр
Где то была симуляция (особенно от Сабониса, который
порой на паркете сидел больше, чем стоял). Где то не было. Да где то прилетало, но я не пойму прилетает только 29 другим командам, но только не ГС? Ну Грину всей пятюней Сакры в лицо, не помню кто, вмочли и пересмотра не было. Так и нытья не было, абсалютно. Я еще раз повторяю, ГС когда получают по голове, они просто продолжают играть дальше, они не ноют, не падают, не катаются по паркету... не продают просто такие моменты!
Леброн поспособствовал приземелеию Грина на паркет головой и что... где нытье? Грин поморщился встал и в бой... и фаны нытье не разводили!
Одна из последних или последняя атака Уиггинса. Леброн не успевает и двумя руками пихает Уиггинса в фазе прыжка... Андрюха падает, но не устраивает комедий блин!
Никто не разводит нытье по этому поводу, максимум один раз отмечается какой ни будь эпизод из таких и все...
+4
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Drinkinss
Ответ Lost
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мне кажется в какой-то момент тебе все же придется перевернуть табуретку обратно
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Stephan Carrypenko
😂😂😂😂Давай, наваливай ещё )))
+3
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Евгений Михеев
Ответ Deathspell Omega
Контакт был, фолов не было. Игроки "Лейкерс" тупо симулируют травмы, это их тактика. ЛАЛ превращается в самую неуважаемую команду лиги, даже на телеканалах откровенно стебутся над поведением игроков "Лейкерз". Вот тебе по делу.
Кроме Дэвиса кто-то еще "симулировал" травмы? Тебе локтем не прилетало по лицу, особенно от здоровенных дядек. Время придет, прочувствуешь. Твое сообщение набор популистских фраз. Нам с тобой разговаривать не о чем.
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Илья Петров
Ответ фанат баскетбола
давно ли Керр стал журналистом?)
Логично же предположить, что журналисты Леброну адресовали либо интервью Керра или про флопы спросили?
Так же Хэма во время матча спрашивали об этом.
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фанат баскетбола
Ответ Илья Петров
Да, да. Сделали ставку на флоп и вот уже даже НБАшные журналисты негодуют, начинают спрашивать с ЛАЛ типо че за ерунда с флопами творится? Судьи и те уже перестают реагировать (как там про Грина и зачетку все писали?). Многие тут ругаются на антибаскетбол от ГС, а ничего, что чтобы кинуть треху они комбинаций, заслонов, пикнролов, экстрапасов накрутят до броска... Конечно флопбаскет и freethrowsбаскет это и есть настоящий БАСКЕТБОЛ!
давно ли Керр стал журналистом?)
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Drinkinss
Ответ Lost
Комментарий удален модератором
кококо, мой золотой :)
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someoneelse
Ответ Илья Петров
Где то была симуляция (особенно от Сабониса, который порой на паркете сидел больше, чем стоял). Где то не было. Да где то прилетало, но я не пойму прилетает только 29 другим командам, но только не ГС? Ну Грину всей пятюней Сакры в лицо, не помню кто, вмочли и пересмотра не было. Так и нытья не было, абсалютно. Я еще раз повторяю, ГС когда получают по голове, они просто продолжают играть дальше, они не ноют, не падают, не катаются по паркету... не продают просто такие моменты! Леброн поспособствовал приземелеию Грина на паркет головой и что... где нытье? Грин поморщился встал и в бой... и фаны нытье не разводили! Одна из последних или последняя атака Уиггинса. Леброн не успевает и двумя руками пихает Уиггинса в фазе прыжка... Андрюха падает, но не устраивает комедий блин! Никто не разводит нытье по этому поводу, максимум один раз отмечается какой ни будь эпизод из таких и все...
пихать в прыжке - это ж Леброша всегда так делал, типа никому не позволю данкануть через меня)
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Deathspell Omega
Ответ Stivi M.D.
И что ты скинул? Чел попадает по носу Ривсу, даже в комментах пишут
Да-да, нос ему оторвал.
Как Ганнибалу Лектору ему намордник нужен, чтоб нос сохранить на следующую игру.
А Дэвису, Баркли инвалидное кресло предложил. такой страшной силы касание было.
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Stivi M.D.
Ответ Deathspell Omega
Не та команда? А это тогда что: https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo ЛеБрон стоит и смотрит, как "не ищет возможности для симуляции " Ривз. Вы именно та команда.
И что ты скинул? Чел попадает по носу Ривсу, даже в комментах пишут
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Илья Петров
Да, да. Сделали ставку на флоп и вот уже даже НБАшные журналисты негодуют, начинают спрашивать с ЛАЛ типо че за ерунда с флопами творится? Судьи и те уже перестают реагировать (как там про Грина и зачетку все писали?).
Многие тут ругаются на антибаскетбол от ГС, а ничего, что чтобы кинуть треху они комбинаций, заслонов, пикнролов, экстрапасов накрутят до броска...
Конечно флопбаскет и freethrowsбаскет это и есть настоящий БАСКЕТБОЛ!
+7
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Lost
Ответ Drinkinss
кококо, мой золотой :)
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Lost
Ответ Drinkinss
Весь сезон Деда и Хрусталя пинают их же болельщики, что они корчатся от боли на своей площадке в то время как команда-противник уже бежит в быстрый отрыв, а через минуту выясняется что все ок и они оба продолжают играть как ни в чем не бывало. Леброн вообще всю карьеру падает на паркет так, как будто у него season-ending injury, а через минуту встает и играет дальше. Так что заявление деда выглядит по меньшей мере смешно.
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Deathspell Omega
Ответ Евгений Михеев
Кроме Дэвиса кто-то еще "симулировал" травмы? Тебе локтем не прилетало по лицу, особенно от здоровенных дядек. Время придет, прочувствуешь. Твое сообщение набор популистских фраз. Нам с тобой разговаривать не о чем.
Нам с тобой разговаривать не о чем.
_________________________________________
У вас там раздвоение или разтроение личности наблюдается.
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Евгений Михеев
Ответ Deathspell Omega
https://www.youtube.com/watch?v=IaZ3xlz2JFE Тут вот откровенно над "Лейкерс" смеются и коляску изображают, рассказывая про "травму" Дэвиса. Смех Шака и Баркли на мемы растащат для характеристики игры команды симулянтов типа "Лейкерс".
Зачем мне видео, как кто-то смеется? Ты по делу напишешь что-то, или будем отрицать контакт в очевидных эпизодах?
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Deathspell Omega
Ответ Евгений Михеев
К чему это видео? Касание было? Было. Ривз не валялся на паркете и не утрировал контакт. По факту что-то будет?
https://www.youtube.com/watch?v=IaZ3xlz2JFE
Тут вот откровенно над "Лейкерс" смеются и коляску изображают, рассказывая про "травму" Дэвиса.
Смех Шака и Баркли на мемы растащат для характеристики игры команды симулянтов типа "Лейкерс".
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Алексей Иванов
Ответ Илья Петров
Да, да. Сделали ставку на флоп и вот уже даже НБАшные журналисты негодуют, начинают спрашивать с ЛАЛ типо че за ерунда с флопами творится? Судьи и те уже перестают реагировать (как там про Грина и зачетку все писали?). Многие тут ругаются на антибаскетбол от ГС, а ничего, что чтобы кинуть треху они комбинаций, заслонов, пикнролов, экстрапасов накрутят до броска... Конечно флопбаскет и freethrowsбаскет это и есть настоящий БАСКЕТБОЛ!
Игроки сакры тоже симулировали да? Ибо я прекрасно помню, да не только я, сколько слюней изо ртов фанатиков ГСВ, вылетало в той серии с криками, ФЛОПЫ! СИМУЛЯЦИЯ
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Lost
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фанат баскетбола
Ответ Илья Петров
Шак, Баркли ржут. В перерыве у Хэма спрашивают про флопы. Леброну адресуют, считай задают вопросы про флопы. Что не так?
не так то что ты занимаешься подменой понятий)
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