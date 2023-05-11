Леброн Джеймс: «Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в пятом матче серии с «Голден Стэйт» (106:121) ответил, повлияли ли слова главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, сказанные днем ранее, на судейские решения. «Озерники» сегодня пробили лишь 15 штрафных.
Керр перед 5-м матчем серии призвал НБА бороться с симуляцией игроков.
«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему».
«Наша игра – атака в трехсекундной. Мы не против контактного баскетбола. Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции», – заявил Джеймс.
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А это тогда что: https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo
ЛеБрон стоит и смотрит, как "не ищет возможности для симуляции " Ривз.
Вы именно та команда.
порой на паркете сидел больше, чем стоял). Где то не было. Да где то прилетало, но я не пойму прилетает только 29 другим командам, но только не ГС? Ну Грину всей пятюней Сакры в лицо, не помню кто, вмочли и пересмотра не было. Так и нытья не было, абсалютно. Я еще раз повторяю, ГС когда получают по голове, они просто продолжают играть дальше, они не ноют, не падают, не катаются по паркету... не продают просто такие моменты!
Леброн поспособствовал приземелеию Грина на паркет головой и что... где нытье? Грин поморщился встал и в бой... и фаны нытье не разводили!
Одна из последних или последняя атака Уиггинса. Леброн не успевает и двумя руками пихает Уиггинса в фазе прыжка... Андрюха падает, но не устраивает комедий блин!
Никто не разводит нытье по этому поводу, максимум один раз отмечается какой ни будь эпизод из таких и все...
Так же Хэма во время матча спрашивали об этом.
Как Ганнибалу Лектору ему намордник нужен, чтоб нос сохранить на следующую игру.
А Дэвису, Баркли инвалидное кресло предложил. такой страшной силы касание было.
Многие тут ругаются на антибаскетбол от ГС, а ничего, что чтобы кинуть треху они комбинаций, заслонов, пикнролов, экстрапасов накрутят до броска...
Конечно флопбаскет и freethrowsбаскет это и есть настоящий БАСКЕТБОЛ!
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У вас там раздвоение или разтроение личности наблюдается.
Тут вот откровенно над "Лейкерс" смеются и коляску изображают, рассказывая про "травму" Дэвиса.
Смех Шака и Баркли на мемы растащат для характеристики игры команды симулянтов типа "Лейкерс".