Леброн Джеймс: «Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции»

Форвард « » после поражения в пятом матче серии с « » (106:121) ответил, повлияли ли слова главного тренера «Уорриорз» , сказанные днем ранее, на судейские решения. «Озерники» сегодня пробили лишь 15 штрафных.

Керр перед 5-м матчем серии призвал бороться с симуляцией игроков.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему».

«Наша игра – атака в трехсекундной. Мы не против контактного баскетбола. Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции», – заявил Джеймс.

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