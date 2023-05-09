Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в сумме набрали 50 очков в 4-м матче с «Уорриорз»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис помогли команде добиться победы в четвертом матче серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

Джеймс и Дэвис в сумме набрали 50 очков.

На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач, Дэвис набрал 23 очка (10 из 16 с игры), 15 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

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24 комментария

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Vagant
Серии команд Леброна после 3-1 по матчам:
2007 - Нетс 4-2
2008 - Вашики 4-2
2010 - Чикаго 4-1
2011 - Никс 4-1, Селтикс 4-1, Чикаго 4-1
2012 - Никс 4-1, Окла 4-1
2013 - Чикаго 4-1
2014 - Нетс 4-1, Индиана 4-2
2017 - Бостон 4-1
2020 - Портленд 4-1, Хью 4-1, Денвер 4-1, Хит 4-2
2023 - Мемфис 4-2

Итого: 17 - 0
+36
-1
+35
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Laker1986
Пара - конечно хороша, но без приправы в лице Ривза, Шредера, сегодня Лонни, японца иногда, курили бы в стороне уже, у ЛА - это прежде всего команда!!!💜💪🏽💪🏽💪🏽
+12
-1
+11
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Djoyin
Ответ Свежий
Эта парочка создана для плей-офф! Но для всех болельщиков баскетбола - хотелось бы увидеть 7 матчей, но эти двое вряд ли нас обрадуют по ходу..
Не расписывайтесь за всех. Я, например, не хочу такого занудства. 7 матчей хотят только болельшики GSW, а не все
+8
0
+8
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Vagant
Ответ Вадим flanec
Сколько бы не набрали, Джеймс и Дэвис очков в сегодняшнем матче, зарешали не они по итогу, а Лонни Уокер в 4й четверти.
При счете 96:99 в пользу ГСВ за 2-37 очки у ЛАЛ забивали либо Джеймс, либо Лонни с подачи Леброна. Итоговый счет 104:101.
+3
0
+3
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Xell
Ответ Vagant
Серии команд Леброна после 3-1 по матчам: 2007 - Нетс 4-2 2008 - Вашики 4-2 2010 - Чикаго 4-1 2011 - Никс 4-1, Селтикс 4-1, Чикаго 4-1 2012 - Никс 4-1, Окла 4-1 2013 - Чикаго 4-1 2014 - Нетс 4-1, Индиана 4-2 2017 - Бостон 4-1 2020 - Портленд 4-1, Хью 4-1, Денвер 4-1, Хит 4-2 2023 - Мемфис 4-2 Итого: 17 - 0
Лал только раз в 21веке отдали 1—3)) В 2006 Финиксу
+5
-2
+3
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Костя Кот
синхронно с батлером и адебайо
+1
0
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Дориан Грей_333
Ответ Vagant
Серии команд Леброна после 3-1 по матчам: 2007 - Нетс 4-2 2008 - Вашики 4-2 2010 - Чикаго 4-1 2011 - Никс 4-1, Селтикс 4-1, Чикаго 4-1 2012 - Никс 4-1, Окла 4-1 2013 - Чикаго 4-1 2014 - Нетс 4-1, Индиана 4-2 2017 - Бостон 4-1 2020 - Портленд 4-1, Хью 4-1, Денвер 4-1, Хит 4-2 2023 - Мемфис 4-2 Итого: 17 - 0
Весьма наглядный посыл от Леброна, а если точнее: "#уй вам, а не серия".
Что касается ГСВ, то они фавориты в домашней игре, и могут сделать 3:2, а на матче в ЛА, необходимы будут не только игра Карри...
Теоретически, весьма возможен счёт 3:3, но уж слишком много факторов должно совпасть. Это и, по-прежнему, великолепная игра Карри, героически преодолевающего усталость (и без повреждений), и процент трёх за 40, и посильная помощь скамейки (Пул, Донте, Пэйтон, Муди), и средние матчи Дэвиса, с такой же посредственной бросковой эффективностью Лейкерс... Слишком много нюансов. Что-то пойдёт не так, и от Карри потребуется в каждом матче 50+ делать, что маловероятно.
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Вадим flanec
Сколько бы не набрали, Джеймс и Дэвис очков в сегодняшнем матче, зарешали не они по итогу, а Лонни Уокер в 4й четверти.
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vlasovsport
Сэр Чарльз Баркли в своих прогнозах о плохой игре Девиса - облажался!
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Vagant
Ответ Илья Петров
Деревья не растут до небес. Сколько веревочке не виться...
У ГСВ серия тоже немаленькая.:)
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Илья Петров
Ответ Vagant
У ГСВ серия тоже немаленькая.:)
ну в таком случае: Деревья чуть-чуть могут подрасти, да и веревочка пока не сильно большая:)
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Vagant
Ответ Илья Петров
ну в таком случае: Деревья чуть-чуть могут подрасти, да и веревочка пока не сильно большая:)
Не-а, здесь другая ситуация. Зеркалить не получилось.:)
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Сергей Вахрамеев
Ответ Vagant
Я бы вообще Брона со скамьи выпускал, как и Ривза. Но Хэм не Керр - изменений в старте не будет.
Брона со скамьи😂😂😂 ты знатный шутник
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Vagant
Ответ Сергей Вахрамеев
Брона со скамьи😂😂😂 ты знатный шутник
Дедушка должен матч контролировать. Побегать в начале можно и без него. Мне в этом смысле 3й матч понравился. Джеймс не бросал до середины второй четверти, потом включился - и в обороне, и в атаке. В результате разгром и 4-ю доигрывали.
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Misha_Sapunov
Ответ Дориан Грей_333
Сложно отрицать: это лучший дуэт лиги, а ихние сильные стороны, действительно, созданы для Плей-офф. Собственно, если бы в одной команде, играли бы Карри, чуть более молодой Леброн, и здоровый Дэвис - это была бы самая сильная пятерка в истории баскетбола. Страшно представить, сколько перстней было бы у них, поиграй они вместе лет десять.)
ихние!)))
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Дориан Грей_333
Ответ Misha_Sapunov
ихние!)))
Разговорная привычка)
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SopTecret
Ответ Дориан Грей_333
Сложно отрицать: это лучший дуэт лиги, а ихние сильные стороны, действительно, созданы для Плей-офф. Собственно, если бы в одной команде, играли бы Карри, чуть более молодой Леброн, и здоровый Дэвис - это была бы самая сильная пятерка в истории баскетбола. Страшно представить, сколько перстней было бы у них, поиграй они вместе лет десять.)
не один, не два, не три!
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