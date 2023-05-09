Звезды « » и помогли команде добиться победы в четвертом матче серии с « » (104:101, 3-1).

Джеймс и Дэвис в сумме набрали 50 очков.

На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач, Дэвис набрал 23 очка (10 из 16 с игры), 15 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

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