Леброн Джеймс и Энтони Дэвис в сумме набрали 50 очков в 4-м матче с «Уорриорз»
Звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис помогли команде добиться победы в четвертом матче серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).
Джеймс и Дэвис в сумме набрали 50 очков.
На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач, Дэвис набрал 23 очка (10 из 16 с игры), 15 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.
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2007 - Нетс 4-2
2008 - Вашики 4-2
2010 - Чикаго 4-1
2011 - Никс 4-1, Селтикс 4-1, Чикаго 4-1
2012 - Никс 4-1, Окла 4-1
2013 - Чикаго 4-1
2014 - Нетс 4-1, Индиана 4-2
2017 - Бостон 4-1
2020 - Портленд 4-1, Хью 4-1, Денвер 4-1, Хит 4-2
2023 - Мемфис 4-2
Итого: 17 - 0
Что касается ГСВ, то они фавориты в домашней игре, и могут сделать 3:2, а на матче в ЛА, необходимы будут не только игра Карри...
Теоретически, весьма возможен счёт 3:3, но уж слишком много факторов должно совпасть. Это и, по-прежнему, великолепная игра Карри, героически преодолевающего усталость (и без повреждений), и процент трёх за 40, и посильная помощь скамейки (Пул, Донте, Пэйтон, Муди), и средние матчи Дэвиса, с такой же посредственной бросковой эффективностью Лейкерс... Слишком много нюансов. Что-то пойдёт не так, и от Карри потребуется в каждом матче 50+ делать, что маловероятно.