Леброн Джеймс объяснил, почему ни разу не бросил по кольцу в 1-й четверти 3-го матча с «Уорриорз»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему не совершил ни одного броска с игры в первой четверти третьего матча серии с «Голден Стэйт» (2-1).

Это был 275-й матч в плей-офф для Джеймса и первый в карьере, когда он не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча.

Кроме того, Леброн впервые с 2003 года (сезона новичка) провел на паркете 9 минут в первой четверти и ни разу не совершил попытку броска по кольцу. Сюда входят матчи и плей-офф, и регулярки.

«Вы видели, как ДиЛо начал игру, кажется, он набрал первые 11 очков команды, а затем ЭйДи добавил, вроде бы, семь (восемь – прим.) очков в той четверти. Так что это позволило мне сосредоточиться на обороне, я также сделал несколько передач в той 12-минутке.

Ничего не планировалось, но просто так сложилась игра, а я стараюсь не форсировать события. Всегда был парнем, который позволяет игре самой прийти в руки, чтобы в нужный момент оказать влияние на исход встречи», – объяснил Джеймс.

Леброн отметился 21 очком, 8 подборами и 8 передачами.

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11 комментариев

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Марсель Объелся
Удивительно как он все эти цифры запоминает
+42
-1
+41
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Azamat Abdukadyroff
Мудрец баскетбола
+23
-1
+22
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Anton!o :)
Ответ Марсель Объелся
Удивительно как он все эти цифры запоминает
Насколько помню, была информация что у него чуть ли не эйдетическая память
+23
-1
+22
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Xell
Ну он правильно говорит, сначала пацаны играют и бегают. Потом ГС устает, Леброн включается и добивает.
+23
-3
+20
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Александр Спирин
От Лейбы всегда ощущение, что держит руку на пульсе и в момент может -18 отыграть.
+11
0
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Марсель Объелся
Удивительно как он все эти цифры запоминает
После первой, то ли второй игры на пресс-конференции ему задали вопрос касательно матча, так он буквально play-by-play рассказал с мельчайшими подробностями.

https://youtube.com/shorts/vKu57CT5Lac?feature=share
+11
0
+11
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Djoyin
В этом и особенность обновлённого Lakers, что много индивидуально сильных игроков. Можно смело играть на того, у кого пошла игра, и всё будет нормально. Лонни, например, разыгрался, да и скамеечники тоже хотят себя проявить, как было в последней игре. Так что Леброн может играть в свою силу по необходимости, там и так есть кому набирать очки
+7
0
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Курье Хамес
профессор Ле
+7
-1
+6
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Иван Фак
Леброн понял, что если будет продолжать играть "первую скрипку", то пятую гайку не получит, а если наконец-то, предоставит роль ведущих в команде другим парням, то пятый перстень становится более ощутимым. И это очень правильно. При этом его ведущая роль в команде ни кем не оспаривается, это очевидно.
+5
-1
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frenemy
Ответ Anton!o :)
Насколько помню, была информация что у него чуть ли не эйдетическая память
Это наверное только баскетбола касается, потому что когда его спрашивали о запомнившейся фразе из засмотренного, по его словам, до дыр Крестного отца он не мог ничего вспомнить. То же самое с книжками))
+4
-1
+3
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gigga1
Ответ Иван Фак
Леброн понял, что если будет продолжать играть "первую скрипку", то пятую гайку не получит, а если наконец-то, предоставит роль ведущих в команде другим парням, то пятый перстень становится более ощутимым. И это очень правильно. При этом его ведущая роль в команде ни кем не оспаривается, это очевидно.
Да он ещё со времен Кайри и Лава не прочь поделиться ответственностью. Другое дело что не всегда партнеры играют как должны и терпения не хватает. Леброн удивительно не эгоистичный на площадке.
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