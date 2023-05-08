Леброн Джеймс объяснил, почему ни разу не бросил по кольцу в 1-й четверти 3-го матча с «Уорриорз»

Лидер « » объяснил, почему не совершил ни одного броска с игры в первой четверти третьего матча серии с « » (2-1).

Это был 275-й матч в плей-офф для Джеймса и первый в карьере, когда он не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча.

Кроме того, Леброн впервые с 2003 года (сезона новичка) провел на паркете 9 минут в первой четверти и ни разу не совершил попытку броска по кольцу. Сюда входят матчи и плей-офф, и регулярки.

«Вы видели, как ДиЛо начал игру, кажется, он набрал первые 11 очков команды, а затем ЭйДи добавил, вроде бы, семь (восемь – прим.) очков в той четверти. Так что это позволило мне сосредоточиться на обороне, я также сделал несколько передач в той 12-минутке.

Ничего не планировалось, но просто так сложилась игра, а я стараюсь не форсировать события. Всегда был парнем, который позволяет игре самой прийти в руки, чтобы в нужный момент оказать влияние на исход встречи», – объяснил Джеймс.

Леброн отметился 21 очком, 8 подборами и 8 передачами.

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