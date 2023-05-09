Дрэймонд Грин допустил потерю при «-3» на последних секундах 4-го матча с «Лейкерс»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин допустил ключевую потерю при «-3» на последних секундах четвертого матча с «Лейкерс» (101:104, 1-3).
Грин пошел в проход и попытался сделать скидку на Эндрю Уиггинса, но мяч оказался у Энтони Дэвиса, на которого напали два игрока «воинов» и спровоцировали спорный.
В результате спорного мяч оказался у «озерников», которые удержали перевес.
Дрэймонд набрал 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
Они серьезно вообще? Решающая атака, готовили ее, рисовали что-то там и такое исполнить. Лучше бы уж Пул вышел и кинул ерунду какую-то и то больше шансов было бы.