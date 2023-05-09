Форвард «Голден Стэйт» допустил ключевую потерю при «-3» на последних секундах четвертого матча с «Лейкерс» (101:104, 1-3).

Грин пошел в проход и попытался сделать скидку на Эндрю Уиггинса, но мяч оказался у , на которого напали два игрока «воинов» и спровоцировали спорный.

В результате спорного мяч оказался у «озерников», которые удержали перевес.

Дрэймонд набрал 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Кто лучший игрок этого плей-офф?