Дрэймонд Грин допустил потерю при «-3» на последних секундах 4-го матча с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин допустил ключевую потерю при «-3» на последних секундах четвертого матча с «Лейкерс» (101:104, 1-3).

Грин пошел в проход и попытался сделать скидку на Эндрю Уиггинса, но мяч оказался у Энтони Дэвиса, на которого напали два игрока «воинов» и спровоцировали спорный.

В результате спорного мяч оказался у «озерников», которые удержали перевес.

Дрэймонд набрал 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Кто лучший игрок этого плей-офф?

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57 комментариев

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Учительгода2020
Грин внес большой вклад в наследие Леброна Джеймса.
+59
-3
+56
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alex.12
Ответ Vagant
Леброн выиграл 17 серий в ПО, не проиграв ни одной, когда его команда ведет 3:1 по матчам.
Шансы хорошие. Но когда-то и финалы никто не проигрывал, ведя 3:1. Всё рано или поздно заканчивается
+39
-5
+34
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Lokomotiv__1992
Шредера отмечу с его топ защитой) написали как то что он не таков.. ошибаются люди) Грин вроде как должен был отдать мяч Карри.. но неожиданно довольно пошёл в проход, Немец успел на ногах не дал Грину забить два лёгких и Леброну + не пришлось вытягиваться на него что помогло перехвату. Ривз и Шредор очень прилично играют в защите) конечно некоторым может показаться что это не так... а что вы хотели если против вас Карри)
+30
-4
+26
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Forza
Ответ Lokomotiv__1992
Шредера отмечу с его топ защитой) написали как то что он не таков.. ошибаются люди) Грин вроде как должен был отдать мяч Карри.. но неожиданно довольно пошёл в проход, Немец успел на ногах не дал Грину забить два лёгких и Леброну + не пришлось вытягиваться на него что помогло перехвату. Ривз и Шредор очень прилично играют в защите) конечно некоторым может показаться что это не так... а что вы хотели если против вас Карри)
Лейкерс вообще сильно стараются все в защите. Прямо чувствуется, что каждый игрок заряжен именно на защиту.
+18
0
+18
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DonaldBrashear 2.0
да, именно это Стив Керр и нарисовал с умным видом в таймауте. Грин, давай выйди и сделай ерунду.
Они серьезно вообще? Решающая атака, готовили ее, рисовали что-то там и такое исполнить. Лучше бы уж Пул вышел и кинул ерунду какую-то и то больше шансов было бы.
+18
-3
+15
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Misson
Грин спустил в унитаз свой 30+ миллионный контракт с ГС и пойдет летом на мороз. Хотя как Дюрэнт может сделать последний подарок клубу, уйдя по СЭТ. Но для этого надо найти клуб, который захочет отдать пики и полезных игроков и взять тяжелый контракт Дреймонда. Дреймонд за 15 млн. отличное подписание, Дреймонд за 30 млн. - невыгодная сделка для любого нормального клуба.
+15
-2
+13
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Vagant
Ответ DirkMavs
Грин красаучег 👍надеюсь Лейкерс выбьют Чемпиков и перепишут новую историю
Леброн выиграл 17 серий в ПО, не проиграв ни одной, когда его команда ведет 3:1 по матчам.
+11
-3
+8
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Lost
Если внимательно смотреть на леброна то видно как он прочитал эту комбинацию и указал дэвису разменятся и закрыть томпсона при заслоне уигиннса. Кстати это комбинация которую пытались совершить гсв называется хаммер плей и названа в честь дарвина хэма
+6
-1
+5
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DirkMavs
Грин красаучег 👍надеюсь Лейкерс выбьют Чемпиков и перепишут новую историю
+18
-14
+4
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Andy
Ответ Misha_Sapunov
потому что карри единственный кто тащил в этой игре. и этого хватило бы, если бы партнеры хоть немного включились
Бросает и мажет Карри а виноваты другие)) шапуновсдивана провозгласил))
+5
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Vishenka90
А почему не о промахах и ошибках Карри?
+6
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Andy
Сразу видно автор статьи поклонник Карри. Ключевые в концовке были два промаха(и одна потеря) Карри, который так и не забил в концовке за свою карьеру НИ РАЗУ в действительно в важной игре.Но зомбопоклонники Карри со спортса все равно не поняли что это промазал, а соответственно и слил игру их кумир.Они то подумали что это был Пул))
+12
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Антон Антнов
А чо на Грина то спихивать решающее владение? Кому контракты выписывают, те бы решали в концовке.
+6
-3
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Misson
Ответ Cubs-V
А менять на воздух? Сколько будет команд с местом под потолком, которым нужен Грин в феврале?
Так Лейкерс ведь сумели в нынешнем феврале сплавить еще более тяжелый контракт Уэстбрука, да еще и получив Д’Анджело Рассела, Бизли и Вандербилта. Если Пелинка сумел такое провернуть, то Майерс уж подавно сможет с выгодой обменять более легкий контракт Грина.
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Соловьёв А.А.
Ответ kc6nxy8whs
Этот бесполезный мешок Грин предпенсионный нам в Лейкерс не нужен!
За минималку очень нужен
+4
-1
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Fogiii
Ответ Misson
Грин спустил в унитаз свой 30+ миллионный контракт с ГС и пойдет летом на мороз. Хотя как Дюрэнт может сделать последний подарок клубу, уйдя по СЭТ. Но для этого надо найти клуб, который захочет отдать пики и полезных игроков и взять тяжелый контракт Дреймонда. Дреймонд за 15 млн. отличное подписание, Дреймонд за 30 млн. - невыгодная сделка для любого нормального клуба.
невыгодное подписание это 40 лямов Томпсону, а Грин за 30 не так плохо
+5
-2
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Misha_Sapunov
Ответ Vishenka90
А почему не о промахах и ошибках Карри?
потому что карри единственный кто тащил в этой игре. и этого хватило бы, если бы партнеры хоть немного включились
+9
-7
+2
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Serik Alik
Ответ Andy
Сразу видно автор статьи поклонник Карри. Ключевые в концовке были два промаха(и одна потеря) Карри, который так и не забил в концовке за свою карьеру НИ РАЗУ в действительно в важной игре.Но зомбопоклонники Карри со спортса все равно не поняли что это промазал, а соответственно и слил игру их кумир.Они то подумали что это был Пул))
Не спорю с тем, что именно Стеф не попал ключевые броски и не попал 3-очковый при 102-101 в пользу Лал. Но с другой стороны, кому ещё нужно было исполнять бросок на победу? Клэю, который набрал 3 очка за половину и который в целом играет ужасно на протяжении всей серии/по/сезона? Или Уиггинсу, который также играл ниже, чем от него требовалось? Я считаю, что решение бросать самому оправдано, вероятно, нужно было бросать 2-очковый,а не трешку, но это ведь Стеф. Во всяком случае, ГСВ уже не отыграются, как мне кажется.
+2
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Влад Егоров
Ответ fridzon
конец эры/династии. Менеджмент ГС плохо поработал, не помог Карри ее продлить. В отличие от ЛАЛ, которые насобирали состав ровный
О чем речь? Еслиб владельцы не платили такой налог, то эра гсв закончилась бы еще пару сезонов назад. Самая дорогая команда в истории лиги.
+7
-5
+2
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Ivan Bukata
Ответ Lost
Если внимательно смотреть на леброна то видно как он прочитал эту комбинацию и указал дэвису разменятся и закрыть томпсона при заслоне уигиннса. Кстати это комбинация которую пытались совершить гсв называется хаммер плей и названа в честь дарвина хэма
Круто ты заметил!
+2
0
+2
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Andy
Ответ Drinkinss
без карри отьехали бы -20 уже в первой половине
Врешь, без Карри -4 сыграли. А за его контракт уж точно можно найти того , кто хоть раз за карьеру попадет в концовке в важном матче.
+3
-1
+2
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Andy
Ответ Vishenka90
А почему не о промахах и ошибках Карри?
Потому что здесь принято только слепо лизать Карри.Ты первый день что ли на спорсе? Кто же дружит с головой, тот и без новости понял, что именно Карри слил игру.
+10
-8
+2
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Посторонним В
Грин сделал лучшую передачу, чем многие из партнеров АД. Тот даже не ожидал 😀
+4
-3
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Frost Knight
Ответ Misson
Грин спустил в унитаз свой 30+ миллионный контракт с ГС и пойдет летом на мороз. Хотя как Дюрэнт может сделать последний подарок клубу, уйдя по СЭТ. Но для этого надо найти клуб, который захочет отдать пики и полезных игроков и взять тяжелый контракт Дреймонда. Дреймонд за 15 млн. отличное подписание, Дреймонд за 30 млн. - невыгодная сделка для любого нормального клуба.
У Дреймонда есть опция игрока на следующий сезон, так что может и не пойти на мороз, если захочет её активировать
+1
0
+1
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Денис Либстер
Ответ Учительгода2020
Грин внес большой вклад в наследие Леброна Джеймса.
там все воины внесли - в четвертой четверти кроме Стефа никто по сути не играл: Андрей не может забить открытую треху под 45 (две подряд), Клэй строит кирпичный завод и так далее
+1
0
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