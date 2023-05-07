Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 46 очков на двоих в 3-м матче с «Уорриорз»

Лидеры « » и набрали для своей команды 46 очков в субботнем матче против « » (127:97, 2-1).

Дэвис за 33 минуты на паркете отметился 25 очками, 13 подборами, 3 перехватами 4 блок-шотами.

Форвард реализовал 7 из 10 с игры и 11 из 12 с линии.

Показатели Джеймса: 21 очко, 8 передач, 8 подборов и один заблокированный бросок.

За 32 минуты на паркете Джеймс реализовал 6 бросков из 11, а также 7 из 8 с линии.

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