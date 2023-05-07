Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 46 очков на двоих в 3-м матче с «Уорриорз»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Лидеры «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали для своей команды 46 очков в субботнем матче против «Голден Стэйт» (127:97, 2-1).

Дэвис за 33 минуты на паркете отметился 25 очками, 13 подборами, 3 перехватами 4 блок-шотами.

Форвард реализовал 7 из 10 с игры и 11 из 12 с линии.

Показатели Джеймса: 21 очко, 8 передач, 8 подборов и один заблокированный бросок.

За 32 минуты на паркете Джеймс реализовал 6 бросков из 11, а также 7 из 8 с линии.

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3 комментария

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haibr
С такими передачами-конфетками от деда, даже я бы наиграл на какие-нибудь 40 миллионов на 4 года. Дед красава.
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Антон Антнов
Эта версия Леброна мне даже больше нравится, чем когда он сам скорил.
Он сам пашет, и за него команда тоже пашет.
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Djoyin
Штрафные откидали солидно, как на тренировке
+2
-1
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