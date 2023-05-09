Дрэймонд Грин ударился головой о паркет после столкновения с Леброном
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин неудачно приземлился и ударился головой о паркет после столкновения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
Эпизод произошел во второй четверти четвертого матча между командами, когда Грин получил передачу от Стефена Карри, а Джеймс подпрыгнул, пытаясь перехватить ее.
Дрэймонд продолжил встречу, набрав 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
мужика по 40+ минут держат на паркете
Скорее усталость и волнение у всех
Волнения не было, но силы не бесконечны.