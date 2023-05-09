Дрэймонд Грин ударился головой о паркет после столкновения с Леброном

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин неудачно приземлился и ударился головой о паркет после столкновения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Эпизод произошел во второй четверти четвертого матча между командами, когда Грин получил передачу от Стефена Карри, а Джеймс подпрыгнул, пытаясь перехватить ее.

Дрэймонд продолжил встречу, набрав 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Кто лучший игрок этого плей-офф?

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22 комментария

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Целиноградец
Хорошо мозгов нет, а то сотрясение бы было
+35
-4
+31
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volshebstvo
Ща Петров расскажет как купленные судейки не удалили краба. Предвкушаю)
+21
-4
+17
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юрий кварт
Паркет жалко, как плотник скажу, что после таких тяжёлых и тупых предметов много работы для восстановления
+17
0
+17
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Jazzzz
Ответ Иван Иванов
и слил концовку. я думаю весь воинов скомкан, из-за атмосферы в команде. Грин поссорился с Пулом, какая-то напряжённость чувствуется, а у Лейкерс наоборот гармония
Да нет, просто Лэйкерс банально сильнее))
+12
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Иван Иванов
и слил концовку. я думаю весь воинов скомкан, из-за атмосферы в команде. Грин поссорился с Пулом, какая-то напряжённость чувствуется, а у Лейкерс наоборот гармония
+8
-1
+7
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Djoyin
Леброн потом как-нибудь отвезёт Дреймонда к себе домой во вторник и как крикнет фальцетом: "Тако тюсдэй!" И обмоют безалкогольной текилой начало карьеры Дреймонда как телеведущего. Дреймонд хоть в баскетболе разбирается, будет классно вести
+6
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Sharky shark
Больше за ЛеБрона переживаю...
мужика по 40+ минут держат на паркете
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Денис Храпунов
За что деда уважаю. Ты можешь сколько угодно рассказывать про величие Леброна годами не переставая, но если выйдешь против него, он тебя все равно уронит пару раз за серию, как бы невзначай. Грин ещё по молодости пытался ему по яйцам бить и в глаза тыкать, но тогда они проиграли финал.
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pulyalke
пока я спал дреймонд совсем чуть дурачком не стал)) здоровья
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Swhat
Ответ porosenochek
Вот и объяснение гениальному владению Грина в конце при минус 3 подъехало...
Ну Карри то головой не бился. У него в клатче решения - буду бросать отовсюду не лучше.
Скорее усталость и волнение у всех
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Djoyin
Ответ Light Yagami
Мне кажется, Грину с его резюме и пониманием баскета эго не позволит сидеть трещать в студии с псевдоэкспертами типо Эй Смита, если только на некислую зп не позовут.
Да, Дреймонд может побрезговать
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Vagant
Ответ Swhat
Ну Карри то головой не бился. У него в клатче решения - буду бросать отовсюду не лучше. Скорее усталость и волнение у всех
35 лет, 42 минуты, 30 бросков, 14 ассистов, 10 подборов, 3 перехвата. Оборонялся против Леброна или Лонни в 4-й. Керр не стал брать тайм-аут, чтобы не дать ЛАЛ передышки (после последних двух ЛАЛ делал минирывки). Ну так и Стеф не отдыхал.
Волнения не было, но силы не бесконечны.
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Александр Спирин
Мощь бетономешалки завораживает. На 5+ метров снесло Грина величием, однако. Чудо, что не расплескало.
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quznez
не вижу касания, если было то минимальный черкаш.
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volshebstvo
Ответ Илья Петров
Лучше расскажи какая истерика была бы на ветке, если бы такой же эпизод произошел и Грин в Леброна влетел? )
Да я тут никто, тебя читать в разы интереснее)
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porosenochek
Вот и объяснение гениальному владению Грина в конце при минус 3 подъехало...
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Cubs-V
Ответ xamer 9
Почему тогда эта «напряженность» не сказалась в серии с Сакраменто? Войны проигрывали 2-0 по ходу серии
0-2 в гостях вполне нормальная ситуация для ПО. Особенно для опытной команды.
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