Дрэймонд Грин ударился головой о паркет после столкновения с Леброном

Форвард «Голден Стэйт» неудачно приземлился и ударился головой о паркет после столкновения с лидером «Лейкерс» .

Эпизод произошел во второй четверти четвертого матча между командами, когда Грин получил передачу от Стефена Карри, а Джеймс подпрыгнул, пытаясь перехватить ее.

Дрэймонд продолжил встречу, набрав 8 очков, 10 подборов и 7 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Кто лучший игрок этого плей-офф?