Главный тренер « » Майк Браун заявил, что доволен прогрессом команды в сезоне-22/23.

«Кингз» вернулись в плей-офф спустя 16 лет и в первом раунде лишь в седьмом матче уступили « ».

«Я в восторге от этой команды. Очень благодарен всем в раздевалке. Мне кажется, у нас есть шанс стать по-настоящему хорошими в будущем.

Поражение – болезненная вещь. Вряд ли это отпустит нас в ближайшее время, но так и должно быть. Это должно терзать нас и, надеюсь, мы вспомним все это летом и сможем использовать при подготовке, чтобы подняться на ступеньку выше и в следующем сезоне больше не испытывать эти чувства», – заявил .

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