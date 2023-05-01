Майк Браун: «Я в восторге от этой команды. У «Сакраменто» хорошие перспективы»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что доволен прогрессом команды в сезоне-22/23.
«Кингз» вернулись в плей-офф спустя 16 лет и в первом раунде лишь в седьмом матче уступили «Голден Стэйт».
«Я в восторге от этой команды. Очень благодарен всем в раздевалке. Мне кажется, у нас есть шанс стать по-настоящему хорошими в будущем.
Поражение – болезненная вещь. Вряд ли это отпустит нас в ближайшее время, но так и должно быть. Это должно терзать нас и, надеюсь, мы вспомним все это летом и сможем использовать при подготовке, чтобы подняться на ступеньку выше и в следующем сезоне больше не испытывать эти чувства», – заявил Майк Браун.
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Думаю, попади они на другую команду в первом раунде, могли бы спокойно пройти дальше.
Главное, чтобы продолжали и дальше так играть.