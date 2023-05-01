Майк Браун: «Я в восторге от этой команды. У «Сакраменто» хорошие перспективы»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что доволен прогрессом команды в сезоне-22/23.

«Кингз» вернулись в плей-офф спустя 16 лет и в первом раунде лишь в седьмом матче уступили «Голден Стэйт».

«Я в восторге от этой команды. Очень благодарен всем в раздевалке. Мне кажется, у нас есть шанс стать по-настоящему хорошими в будущем.

Поражение – болезненная вещь. Вряд ли это отпустит нас в ближайшее время, но так и должно быть. Это должно терзать нас и, надеюсь, мы вспомним все это летом и сможем использовать при подготовке, чтобы подняться на ступеньку выше и в следующем сезоне больше не испытывать эти чувства», – заявил Майк Браун.

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7 комментариев

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Кирилл
Браун просто все изменил в Сакраменто и они выдали невероятный сезон.
Думаю, попади они на другую команду в первом раунде, могли бы спокойно пройти дальше.

Главное, чтобы продолжали и дальше так играть.
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-1
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boller_73
Ответ Кирилл
Браун просто все изменил в Сакраменто и они выдали невероятный сезон. Думаю, попади они на другую команду в первом раунде, могли бы спокойно пройти дальше. Главное, чтобы продолжали и дальше так играть.
Им не хватило только опыта. В следующем сезоне должны проходить первый раунд
+6
0
+6
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michaeli
Ответ Rodbert
Так дальше играть не покатит. Что то надо решать с подборами. Сабонис ни в атаке ни в защите не помогает, особенно в концовках. Нужны перемены. Условный Гобер бы им сильно помог. Но кто ж его отдаст?
Условный Гобер уже помог Миннесоте. Сабонис при всей своей ограниченности лучше Гобера
+4
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+4
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Кирилл
Ответ Rodbert
Так дальше играть не покатит. Что то надо решать с подборами. Сабонис ни в атаке ни в защите не помогает, особенно в концовках. Нужны перемены. Условный Гобер бы им сильно помог. Но кто ж его отдаст?
Более чем уверен, что если Сакраменто предложит хотя бы более-менее достойный пакет за Гобера, то Миннесота завернет его в подарочную упаковку, обвяжет бантиком и сами привезут к арене Кингс )
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Wero
Ответ Rodbert
Так дальше играть не покатит. Что то надо решать с подборами. Сабонис ни в атаке ни в защите не помогает, особенно в концовках. Нужны перемены. Условный Гобер бы им сильно помог. Но кто ж его отдаст?
Сабонис основа розыгрыша и комбинаций команды и непонятно кто там по факту 1 звезда, он или Фокс, не только очками и подборами баскетбол ограничен
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Вадим Дзахоев
Ответ michaeli
Условный Гобер уже помог Миннесоте. Сабонис при всей своей ограниченности лучше Гобера
Я вообще в шоке с Сабониса. Конкретно во вчерашнем матче его никто не опекал по сути, а он, получая мяч неподалеку от краски и находясь в абсолютном одиночестве, даже не смотрел на кольцо, искал кому можно отдать пас. Гобер в таких моментах хотя бы пытался бы лезть в проход. Да и в защите, думаю, француз посильнее. Хотя по ходу всего сезона Сабонис смотрелся увереннее, тут не спорю
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