Главный тренер « » высоко отозвался о разыгрывающем после победы над « » (120:100, 4-3) в седьмом матче серии.

«Важно время от времени напоминать себе, что Стеф – один из величайших игроков в истории баскетбола.

Чувствовал то же самое, когда играл сам и был в одной команде вместе с Майклом Джорданом», – заявил Керр.

В январе Керр назвал 2-кратного MVP лиги «современным Майклом Джорданом», отметив, что тот вызывает такой же ажиотаж, как и знаменитый игрок « ».

Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»