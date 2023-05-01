Стив Керр о Стефене Карри: «Один из величайших. Чувствовал то же самое, когда играл с Майклом Джорданом»

Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высоко отозвался о разыгрывающем Стефене Карри после победы над «Сакраменто» (120:100, 4-3) в седьмом матче серии.

«Важно время от времени напоминать себе, что Стеф – один из величайших игроков в истории баскетбола.

Чувствовал то же самое, когда играл сам и был в одной команде вместе с Майклом Джорданом», – заявил Керр.

В январе Керр назвал 2-кратного MVP лиги «современным Майклом Джорданом», отметив, что тот вызывает такой же ажиотаж, как и знаменитый игрок «Чикаго».

Карри в воскресенье побил рекорд НБА – в решающем матче серии первого раунда плей-офф против «Кингз» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

До этого никто в истории не достигал рубежа в 50 очков в седьмой игре.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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3 комментария

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Папазол
Эх, что за жизнь у Стива и с Майклом поиграл и Стефа потренировал, так мало того, ему еще и платят за это, красота )))
+23
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+23
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TennisGeek
Только сейчас понял, что они почти полные тёзки. А может, вообще один человек.
0
0
0
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