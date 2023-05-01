Стефен Карри: «У «Лейкерс» совершенно другая команда после дедлайна»

Разыгрывающий « » поделился ожиданиями от серии против « » и в полуфинале Западной конференции.

«Они сильно отличаются от «Кингз». Мы очень хорошо знаем Леброна. Играли против них пару раз с момента дедлайна, у них теперь совершенно другая команда. Все игроки удачно подходят друг к другу. Они показывают отличный баскетбол. Это будет огромным испытанием для нас.

Немного странно, серия между шестой и седьмой командами, мы получаем преимущество домашней площадки, надо постараться этим воспользоваться. Но они представляют собой серьезного соперника, мы должны собраться и сконцентрироваться на подготовке в ближайшие 48 часов.

Так здорово, что мы продолжаем борьбу. Уступая 0-2 в серии, мы могли завершить борьбу досрочно и не принимаем эту возможность как должное.

Очередная дуэль с Леброном? Противостояние началось еще в сезоне-14/15, нам посчастливилось играть на этом уровне до сегодняшнего дня. Я в восторге от предстоящей новой главы», – сказал Карри.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»