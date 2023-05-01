Стефен Карри: «У «Лейкерс» совершенно другая команда после дедлайна»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился ожиданиями от серии против «Лейкерс» и Леброна Джеймса в полуфинале Западной конференции.

«Они сильно отличаются от «Кингз». Мы очень хорошо знаем Леброна. Играли против них пару раз с момента дедлайна, у них теперь совершенно другая команда. Все игроки удачно подходят друг к другу. Они показывают отличный баскетбол. Это будет огромным испытанием для нас.

Немного странно, серия между шестой и седьмой командами, мы получаем преимущество домашней площадки, надо постараться этим воспользоваться. Но они представляют собой серьезного соперника, мы должны собраться и сконцентрироваться на подготовке в ближайшие 48 часов.

Так здорово, что мы продолжаем борьбу. Уступая 0-2 в серии, мы могли завершить борьбу досрочно и не принимаем эту возможность как должное.

Очередная дуэль с Леброном? Противостояние началось еще в сезоне-14/15, нам посчастливилось играть на этом уровне до сегодняшнего дня. Я в восторге от предстоящей новой главы», – сказал Карри. 

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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11 комментариев

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nbawade
Позитивный и адекватный игрок и когда наталкиваешься на его ненавистников, думаешь да что с вами не так?
+26
-5
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Vagant
Леброн собирается встретиться со Стефом в шестой раз после окончания сезона. За это время у Джеймса сменилось четыре тренера: Дэвид Блатт (Финал 2015), Тайрон Лью (финалы 2016-18), Фрэнк Вогель (плей-инн 2021) и Дарвин Хэм (второй раунд 2023). У Карри всегда был только один тренер - Стив Керр.
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nbawade
Ответ Ононаоно
Того кто долго на вершине, всегда будут не любить фанаты соперников.
Тогда остаётся загадкой несметное количество поклонников у Майкла Джордана?
Особенно если учесть, что на спортсе многие "с детства" за него!
+2
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scorp19
Ответ Андрей 13
Для Стефа принципиально будет обыграть Джеймса. Все же тот финал не дает ему покоя, как мне кажется.
да думаю у Джеймса намного больше горит задница. Сколько у него ГСВ перстней украли.
+2
0
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Ононаоно
Ответ nbawade
Позитивный и адекватный игрок и когда наталкиваешься на его ненавистников, думаешь да что с вами не так?
Того кто долго на вершине, всегда будут не любить фанаты соперников.
+1
0
+1
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Ernyko
Ответ nbawade
Позитивный и адекватный игрок и когда наталкиваешься на его ненавистников, думаешь да что с вами не так?
Хейтеры-это люди неудачники , им без разницы кого хейтить , они в жизни ничего не достигли , изза этого пытаются самоутвердиться за счет других.
+7
-7
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Ононаоно
Ответ nbawade
Тогда остаётся загадкой несметное количество поклонников у Майкла Джордана? Особенно если учесть, что на спортсе многие "с детства" за него!
Джордан как Шумахер влюбил многих в свой спорт. А же следующие Леброн и Карри имеют кучу хейтеров как Хэмилтон или Алонсо.
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vasfre
Ответ Андрей 13
Для Стефа принципиально будет обыграть Джеймса. Все же тот финал не дает ему покоя, как мне кажется.
У него 3-1 в финалах против Джеймса. Глазная цель - это гайка, и вот там их уже может быть больше, чем у Леброна.

Со всех точек зрения очень крутая заруба будет
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Dmitry Trepov
Ответ vasfre
У него 3-1 в финалах против Джеймса. Глазная цель - это гайка, и вот там их уже может быть больше, чем у Леброна. Со всех точек зрения очень крутая заруба будет
Без Дюранта 1-1
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Ванька
Ответ Dmitry Trepov
Без Дюранта 1-1
У Леброна теперь Девис. Мало кто в команде у ГСВ может приблизится к его уровню. Сейчас бы Дюрант сильно пригодился.
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