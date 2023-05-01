Рэпер 50cent отдал должное «Голден Стэйт» после победы в серии с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА болельщики фото Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Поддерживающий «Сакраменто» рэпер 50cent отдал должное «Голден Стэйт» после победы в серии между командами.

50cent выложил собственную фотографию, на которой он запечатлен с мягкими игрушками, с подписью: «Я после того, как сказал, что «Сакраменто» может пройти «Голден Стэйт». Стеф Карри показал свою силу, выбив 50».

Карри в седьмом матче стал первым в истории НБА, кто набрал 50 очков в седьмом матче плей-офф.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

Фото: 50cent 

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1 комментарий

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Pirikas
Тонкий стёб самого себя с принятием не верности собственных предсказаний.
Мужик!
+4
0
+4
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