Форвард « » во время пресс-конференции после матча с « » (120:100, 4-3) четко дал понять, что в команде обратили внимание на слова Малика Монка о возрасте действующих чемпионов.

– Дрэймонд, наверное странно, что вам пришлось играть против соперника, который предпочитает такой же, если не более быстрый темп...

– А Малик Монк говорил, что мы старые.

Слова Грина вызвали смех в зале.

После шестого матча серии Монк произнес: «Уорриорз» немного уставшие. Мы моложе их».

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