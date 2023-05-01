Дрэймонд Грин: «Малик Монк говорил, что мы старые»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции после матча с «Сакраменто» (120:100, 4-3) четко дал понять, что в команде обратили внимание на слова Малика Монка о возрасте действующих чемпионов.
– Дрэймонд, наверное странно, что вам пришлось играть против соперника, который предпочитает такой же, если не более быстрый темп...
– А Малик Монк говорил, что мы старые.
Слова Грина вызвали смех в зале.
После шестого матча серии Монк произнес: «Уорриорз» немного уставшие. Мы моложе их».
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