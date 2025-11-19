10

Кендрик Перкинс о Зайоне Уильямсоне: «Он убийца культуры и убийца организации»

Экс-игрок НБА жестко раскритиковал Зайона Уильямсона за ненадежность.

Экс-игрок НБА и аналитик ESPN Кендрик Перкинс резко раскритиковал Зайона Уильямсона. В подкасте Road Trippin’ он заявил, что ненадежность форварда «Нового Орлеана» подрывает клуб изнутри.

«Это меньше связано с увольнением Уилли Грина и больше с тем, что Зайон Уильямсон – убийца культуры и убийца организации. Зайон полностью ######## эту организацию с момента, когда его выбрали на драфте. И это правда. На него нельзя положиться. Ты не знаешь, что происходит. Тебе приходится столько всего делать, постоянно расхлебывать последствия.

Самый разрекламированный атлет со времен Леброна Джеймса, и у него негарантированный максимальный контракт. Мы ничего подобного в жизни не слышали.

Итак, он недоступен для игры. Что вы будете с ним делать? «Пеликанс» могут отчислить его, обменять. Каков его рынок? Я думаю, им стоит двигаться дальше без Зайона», – заявил Перкинс.

Зайон Уильямсон провел лишь 214 из 472 возможных матчей в регулярных чемпионатах за свои первые шесть сезонов в лиге, пропустив больше половины игр. В текущем сезоне он сыграл всего пять матчей, набирая в среднем 22,8 очка, 6,8 подбора и 4,6 передачи за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Road Trippin’ Show
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
logoКендрик Перкинс
