Карри и Грин тепло пообщались с Фоксом после победы в 7-м матче
«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.
После завершения противостояния звезды «Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин тепло пообщались с лидером «Кингз» Де’Аароном Фоксом.
«Сакраменто» в этом году вернулся в плей-офф после 16 сезонов, прервав худшую серию в истории НБА. Фокс по ходу серии получил перелом пальца руки.
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