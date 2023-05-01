Карри и Грин тепло пообщались с Фоксом после победы в 7-м матче

« » в воскресенье обыграл « » в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

После завершения противостояния звезды «Уорриорз» и тепло пообщались с лидером «Кингз» Де’Аароном Фоксом.

«Сакраменто» в этом году вернулся в плей-офф после 16 сезонов, прервав худшую серию в истории . Фокс по ходу серии получил перелом пальца руки.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»