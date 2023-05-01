Карри и Грин тепло пообщались с Фоксом после победы в 7-м матче

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Де'Аарон Фокс Баскетбол

«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

После завершения противостояния звезды «Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин тепло пообщались с лидером «Кингз» Де’Аароном Фоксом.

«Сакраменто» в этом году вернулся в плей-офф после 16 сезонов, прервав худшую серию в истории НБА. Фокс по ходу серии получил перелом пальца руки.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

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2 комментария

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siralexf
Стеф в конце обратил внимание Фокса на его сломанный палец, подчеркнув влияние травмы на его игру в двух последних играх
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TennisGeek
Человека больше характеризует поведение после поражения. После победы легко быть добрым и великодушным, даже Грину удаётся.
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