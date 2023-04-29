Защитник « » считает, что плотный график матчей серии первого раунда против « » (3-3) может сыграть за его команду.

Пятый, шестой и седьмой матчи противостояния проходят после одного дня на отдых.

В шестой встрече «Кингз» победили со счетом 118:99.

«Знал, что мы можем перебегать их. Мне кажется, такой график давит на них. Они немного уставшие. Мы моложе их.

Попробуем сделать то же самое в воскресенье», – сказал Монк.

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона