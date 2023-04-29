Малик Монк: «Уорриорз» немного уставшие. Мы моложе их»
Защитник «Сакраменто» Малик Монк считает, что плотный график матчей серии первого раунда против «Голден Стэйт» (3-3) может сыграть за его команду.
Пятый, шестой и седьмой матчи противостояния проходят после одного дня на отдых.
В шестой встрече «Кингз» победили со счетом 118:99.
«Знал, что мы можем перебегать их. Мне кажется, такой график давит на них. Они немного уставшие. Мы моложе их.
Попробуем сделать то же самое в воскресенье», – сказал Монк.
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А игра не в пример пулам хороша)
Зарплата Пула: 27.5 млн$
Зарплата Монка: 10 млн$