Малик Монк: «Уорриорз» немного уставшие. Мы моложе их»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Малик Монк Баскетбол

Защитник «Сакраменто» Малик Монк считает, что плотный график матчей серии первого раунда против «Голден Стэйт» (3-3) может сыграть за его команду.

Пятый, шестой и седьмой матчи противостояния проходят после одного дня на отдых.

В шестой встрече «Кингз» победили со счетом 118:99.

«Знал, что мы можем перебегать их. Мне кажется, такой график давит на них. Они немного уставшие. Мы моложе их.

Попробуем сделать то же самое в воскресенье», – сказал Монк.

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7 комментариев

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Van
Ответ ST-L
Ну не знаю Малик, поспешишь ...., ка бы не пришлось выглядеть глупо через пару дней. На одну они уж точно способны собраться. Подход Леброна/Йокича, которые хвалят соперников выглядит более разумным
А что такого он сказал? Они моложе их - факт. ГСВ выглядят уставшими - похоже на то. "Попробуем сделать" весьма неопределенно. Очень взвешенно ответил.
+7
-1
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Van
Не в пример бруксам трезвый комментарий от Малика)
А игра не в пример пулам хороша)

Зарплата Пула: 27.5 млн$
Зарплата Монка: 10 млн$
+7
-2
+5
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Сергей Поляков
Малик,вы крутые.Но не нужно говорить подобного,пока серия не окончена.
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0
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ST-L
Ну не знаю Малик, поспешишь ...., ка бы не пришлось выглядеть глупо через пару дней. На одну они уж точно способны собраться. Подход Леброна/Йокича, которые хвалят соперников выглядит более разумным
+3
-1
+2
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Lost
Ответ Van
Не в пример бруксам трезвый комментарий от Малика) А игра не в пример пулам хороша) Зарплата Пула: 27.5 млн$ Зарплата Монка: 10 млн$
Заплата ривза 1.6 млн
+4
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+2
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Егор Никитин
вот что происходит когда ГСВ проводит серию с нетравмированной командой. 0/3 серий в карьере Карри
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mqh9pzrxgf
Ответ Lost
Заплата ривза 1.6 млн
А зачем брать сейчас прям) ведь его продлят и явно больше чем на 1.6) да че там 1.6, там будет зп в районе 100 млн на 4-5 лет)
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