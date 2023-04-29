Малик Монк: «Сейчас все травмированы, но всем на это плевать»

Защитник «Сакраменто» заявил, что его команда не позволит травмам помешать им в этом плей-офф.

«Фокс – игрок уровня Матча всех звезд, и он делает то, что должен делать игрок уровня Матча всех звезд, а именно играть с травмами, как и Домантас. Весь сезон у был сломан палец. Сейчас у сломан палец. У меня небольшой ушиб. У Кигана небольшой ушиб.

Это баскетбол. Сейчас все травмированы, но всем на это плевать. Мы должны просто выходить и сражаться», – сказал Монк.

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨