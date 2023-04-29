Малик Монк: «Сейчас все травмированы, но всем на это плевать»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Домантас Сабонис Малик Монк Де'Аарон Фокс Киган Мюррэй Баскетбол

Защитник «Сакраменто» Малик Монк заявил, что его команда не позволит травмам помешать им в этом плей-офф.

«Фокс – игрок уровня Матча всех звезд, и он делает то, что должен делать игрок уровня Матча всех звезд, а именно играть с травмами, как и Домантас. Весь сезон у Домантаса был сломан палец. Сейчас у Фокса сломан палец. У меня небольшой ушиб. У Кигана небольшой ушиб.

Это баскетбол. Сейчас все травмированы, но всем на это плевать. Мы должны просто выходить и сражаться», – сказал Монк.

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Sacramento Brokens
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Добро пожаловать в настоящий баскетбол(в плей-офф)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий