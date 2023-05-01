Стефен Карри произнес «лучшую речь в карьере», мотивируя «Уорриорз» на 7-й матч с «Кингз»

Разыгрывающий « » произнес «лучшую речь в карьере», мотивируя команду на седьмой матч серии с « ».

Об этом пишет The Athletic со ссылкой на нескольких игроков «Уорриорз».

Карри был разочарован поражением от «Кингз» в шестом матче, он не спал всю ночь и переписывался с . Они обсуждали плохую игру команды и слова Малика Монка, который назвал действующих чемпионов «старыми».

В субботу перед аналитическим разбором Карри обратился к команде с мотивационной речью, которую начал со слов: «Я не любитель много говорить, но сегодня мне есть, что сказать».

2-кратный MVP пообещал показать сильную игру в седьмом матче и выразил надежду на то, что одноклубники его поддержат.

«Он особенный. После его слов я расслабился», – сказал .

В седьмом матче Карри набрал рекордные 50 очков.

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