Стефен Карри произнес «лучшую речь в карьере», мотивируя «Уорриорз» на 7-й матч с «Кингз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри произнес «лучшую речь в карьере», мотивируя команду на седьмой матч серии с «Сакраменто».

Об этом пишет The Athletic со ссылкой на нескольких игроков «Уорриорз».

Карри был разочарован поражением от «Кингз» в шестом матче, он не спал всю ночь и переписывался с Дрэймондом Грином. Они обсуждали плохую игру команды и слова Малика Монка, который назвал действующих чемпионов «старыми».

В субботу перед аналитическим разбором Карри обратился к команде с мотивационной речью, которую начал со слов: «Я не любитель много говорить, но сегодня мне есть, что сказать».

2-кратный MVP пообещал показать сильную игру в седьмом матче и выразил надежду на то, что одноклубники его поддержат.

«Он особенный. После его слов я расслабился», – сказал Эндрю Уиггинс.

В седьмом матче Карри набрал рекордные 50 очков.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danik 258808
Не стоило молодым злить шефа
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaison (Jeison)
Обнаружен главный триггер НБА: он/они старые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
мда. партнёры все поняли и посмотрели на сильную игру. луни поддержал хоть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Услышал эту речь только Кевон, а остальные в телефонах были видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Победа ГСВ в 7-м матче серии с Кингс стала для них 100-м выигрышем в плей-офф за последнее десятилетие. Следующие пять команд в списке - все с Востока.
ГСВ - 100
Бостон - 56
Кавс - 56
Майами - 50
Торонто - 46
Бакс - 46
Хьюстон - 40
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий