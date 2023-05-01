«Зажгите чертов луч». Дрэймонд Грин посмеялся над болельщиками «Сакраменто» после победы в серии
«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин подразнил болельщиков «Кингз» после победы в решающей встрече.
«Зажгите чертов луч», – прокричал Грин людям на трибуне, когда возвращался в раздевалку.
У «Кингз» есть фирменный ритуал «Зажги луч». На арене в Сакраменто зажигают луч после каждой победы команды.
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