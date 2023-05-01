«Зажгите чертов луч». Дрэймонд Грин посмеялся над болельщиками «Сакраменто» после победы в серии

« » в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

Форвард «Уорриорз» подразнил болельщиков «Кингз» после победы в решающей встрече.

«Зажгите чертов луч», – прокричал Грин людям на трибуне, когда возвращался в раздевалку.

У «Кингз» есть фирменный ритуал «Зажги луч». На арене в зажигают луч после каждой победы команды.

Никогда не ставьте против Стефа Карри. Рекордные 50 очков – в «матче смерти»

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта