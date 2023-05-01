«Зажгите чертов луч». Дрэймонд Грин посмеялся над болельщиками «Сакраменто» после победы в серии

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео болельщики НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

«Голден Стэйт» в воскресенье обыграл «Сакраменто» в решающем седьмом матче серии первого раунда – 120:100, 4-3.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин подразнил болельщиков «Кингз» после победы в решающей встрече.

«Зажгите чертов луч», – прокричал Грин людям на трибуне, когда возвращался в раздевалку.

У «Кингз» есть фирменный ритуал «Зажги луч». На арене в Сакраменто зажигают луч после каждой победы команды.

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2 комментария

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Ryan T.
Какой же он мерзкий
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Maverick_388
Какое же трепло этот Грин.
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