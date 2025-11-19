  • Спортс
8

Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»

Форвард «Индианы» сохраняет оптимизм, несмотря на серию из 8 поражений подряд.

«Индиана» проиграли восьмой матч подряд, уступив «Детройт» со счетом 112:127, но возвращение в строй Беннедикт Матурина после 11 пропущенных игр из-за травмы пальца ноги стало позитивным моментом.

«Сейчас мы идем с результатом 1-13. В НБА есть команды, которые выигрывали по 10 матчей подряд. Почему мы не можем стать такой командой? Все дело в вере. Все дело в том, чтобы делать правильные вещи для нашей команды... Люди ведут себя так, будто это конец света.

Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13. Мы сыграли 14 игр. Это даже не 15% сезона, так что я все еще настроен позитивно», – заявил Матурин.

В матче с «Пистонс» 23-летний баскетболист набрал 25 очков, 23 из которых – во второй половине.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Indianapolis Star
